Alles aus! Deshalb gehen Yeliz Koc und Yasin Mohamed wieder getrennte Wege

Yeliz Koc (30) und Yasin Mohamed (32) kamen über die Kennenlernphase nicht hinaus. © Screenshot/instagram/_yelizkoc_ (Bildmontage)

Fans war bereits seit einigen Tagen aufgefallen, dass sich die beiden nicht mehr gemeinsam in ihren Instagram-Storys zeigten. Doch was ist zwischen ihnen vorgefallen?

Zum Valentinstag äußerte sich Yeliz nun endlich mit einem klaren Statement.

Schon während ihrer Teilnahme bei "Promi Big Brother" hatte Yeliz berichtet, dass sie und Yasin sich gerade nur kennenlernen würden. Von einer Beziehung war bis zuletzt nie die Rede.

"Manche Dinge ändern sich halt nie! Aber das konnten die meisten sich ja schon denken, nur ich war wieder [blind]", begann Yeliz am Dienstag ein Q&A auf ihrem Instagram-Account. In der Fragerunde ging sie dann noch weiter ins Detail und machte damit deutlich, dass sich diese Aussage auf Yasin bezog. Zunächst einmal erklärte sie, dass sie am Valentinstag niemanden habe, an den sie denken werde.

Auf die Frage, ob ihre Tochter Snow Elanie (2) manchmal noch nach Yasin frage, erklärte Yeliz: "Nein, nicht mehr. Das ging eigentlich schnell vorbei."