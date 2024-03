Jenny Elvers nach Knutscherei bei "The 50": "Habe den Aufschrei nicht verstanden!"

Hamburg - Mit Flirts und leidenschaftlichen Küssen vor der Kamera haben Jenny Elvers (51) und Yasin Mohamed (32, "Ex on the Beach") bei "The 50" für einige Schlagzeilen gesorgt. Vor allem der Altersunterschied zwischen den beiden wurde dabei immer wieder thematisiert – für die 51-Jährige unverständlich, wie sie jetzt gegenüber TAG24 verriet.