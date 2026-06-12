Gerade erst 18! Deutschlands jüngster Hollywood-Star macht Liebe publik

Köln - Helena Zengele ist gerade erst volljährig geworden - und Deutschlands jüngster Hollywood-Star ist bereits bis über beide Ohren verliebt. Doch wer ist ihr Partner?

Hollywood-Star Helena Zengele ist gerade 18 geworden. © Christophe Gateau/dpa

Ihren 18. Geburtstag hat die Schauspielerin am Rande der Premiere ihrer neuen ARD-Serie "Westend Girl" in Köln gefeiert. Bekannt geworden ist sie durch die Kino-Erfolge "Systemsprenger" oder "News Of The World", wo sie an der Seite von Tom Hanks (69) gespielt hat.

Angesprochen darauf, ob sie verliebt sei, antwortet sie gegenüber "Bild" vielsagend: "Vielleicht!"

Wer der Glückliche ist, möchte Helena allerdings nicht verraten. "Das erfahrt ihr sowieso noch früh genug", macht der Hollywood-Star klar.

Im Übrigen hat sich die 18-Jährige zu ihrem Ehrentag selbst beschenkt, wie sie preisgibt. "Ich habe meinen Führerschein bestanden. Das ist schon mal ein toller Schritt zu mehr Freiheit", verrät die Schauspielerin, die zudem zu Hause ausgezogen sei. "Das ist ja beides etwas, was sich so richtig erwachsen anfühlt", führt sie weiter aus.