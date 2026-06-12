Gerade erst 18! Deutschlands jüngster Hollywood-Star macht Liebe publik
Köln - Helena Zengele ist gerade erst volljährig geworden - und Deutschlands jüngster Hollywood-Star ist bereits bis über beide Ohren verliebt. Doch wer ist ihr Partner?
Ihren 18. Geburtstag hat die Schauspielerin am Rande der Premiere ihrer neuen ARD-Serie "Westend Girl" in Köln gefeiert. Bekannt geworden ist sie durch die Kino-Erfolge "Systemsprenger" oder "News Of The World", wo sie an der Seite von Tom Hanks (69) gespielt hat.
Angesprochen darauf, ob sie verliebt sei, antwortet sie gegenüber "Bild" vielsagend: "Vielleicht!"
Wer der Glückliche ist, möchte Helena allerdings nicht verraten. "Das erfahrt ihr sowieso noch früh genug", macht der Hollywood-Star klar.
Im Übrigen hat sich die 18-Jährige zu ihrem Ehrentag selbst beschenkt, wie sie preisgibt. "Ich habe meinen Führerschein bestanden. Das ist schon mal ein toller Schritt zu mehr Freiheit", verrät die Schauspielerin, die zudem zu Hause ausgezogen sei. "Das ist ja beides etwas, was sich so richtig erwachsen anfühlt", führt sie weiter aus.
Hollywood-Star Helena Zengele hat 600 Leute zu ihrer Geburtstags-Party eingeladen
Dabei seien viele Menschen davon ausgegangen, dass sie schon lange volljährig sei. "Mich halten ja die meisten schon für älter, weil ich schon ein paar Jahre dabei bin", so Helena.
Deshalb sei es innerhalb der Branche schon ein kleiner Witz gewesen, wann der ehemalige Kinderstar endlich mal 18 werde. "Nun ist es endlich mal so weit", frohlockt Helena.
Und auch eine große Party zum 18. Geburtstag ist angesagt. "Am 27. Juni feiere ich so richtig. Ich habe dafür 600 Leute eingeladen!", verrät die Berlinerin, die den Abend in Köln noch in einem Club habe ausklingen lassen.
Begleitet wurde sie auf dem roten Teppich im Übrigen von einem Mann - allerdings nicht ihrem Freund, sondern von "Polizeiruf"-Kommissar Lucas Gregorowicz (49).
"Helena ist der Wahnsinn, sie hat jetzt schon so richtig Star-Appeal. Und obwohl sie den Raum füllt, wenn sie ihn betritt, bleibt sie auf dem Boden", schwärmt der 49-jährige Schauspiel-Kollege.
Deutschland jüngster Hollywood-Star wolle sich davon aber nicht blenden lassen, sondern "einfach das machen, woran ich Spaß habe", wie Helena abschließend erklärt.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa