24 Meter hoch! Hier wird Helene Fischers Giganten-Bühne aufgebaut

Dresden - Die Heimspielstätte von Dynamo Dresden wird in der kommenden Woche voll mit Anhängern von Helene Fischer (41) sein. Die Aufbau-Arbeiten im Rudolf-Harbig-Stadion laufen bereits seit Tagen.

Blick von oben aufs Rudolf-Harbig-Stadion: Hier wird derzeit die Bühne für den Tourauftakt von Helene Fischer aufgebaut. © Jürgen Männel

Die 41-Jährige feiert am Mittwoch den Tourauftakt ihrer "360° Stadion Tour 2026". Und der Name ist Programm.

Dort, wo normalerweise Anstoß im Mittelkreis ist, entsteht derzeit eine gut 24 Meter hohe Bühne. Drumherum können Fans der Sängerin ganz nah sein.

Im RTL-Interview spricht die Zweifach-Mama über ihre gigantische Bühne: "Es macht irrsinnig viel Spaß. Also das ist hier wirklich ein kleines Monsterchen, was wir da präsentieren. Und das hat so viele geile Raffinessen, so viele Details, an die man denken muss."

Die 41-Jährige ist bereits seit mehreren Tagen mit ihrer Familie in Dresden, probt hier gemeinsam mit ihren Tänzern für eine reibungslose Show.

"Ich hatte auch schon bei den Proben echt viele Gänsehaut-Momente, weil das einfach so einzigartig ist, die Form der Bühne, was sie macht und was sie auch mit mir macht", verrät die 41-Jährige.

Pünktlich dazu wurde vergangene Woche auch ihre neue Single "Heute Nacht" veröffentlicht, die gleichzeitig auch WM-Song für Magenta TV wird.