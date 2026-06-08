Helene Fischer kehrt mit 360°-Spektakel zurück: DAS wollte sie für ihre neue Tour

Hamburg - In nur wenigen Tagen startet Helene Fischer (41) ihre "360° Stadion-Tour 2026" anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums. Im Rahmen der Tour kommt die Sängerin am 3. und 4. Juli auch nach Hamburg – in die Stadt, zu der sie nach eigenen Angaben eine ganz besondere Verbindung hat und in der sie vor drei Jahren den Auftakt ihrer letzten Tour feierte . Wegen der großen Nachfrage wurde kurzfristig ein Zusatzkonzert angesetzt.

Helene Fischer ist zurück und geht diesen Sommer auf große "360° Stadion-Tour" anlässlich ihres 20. Jubiläums. © Jens Kalaene/dpa

Die Tour startet am 10. Juni in Dresden und markiert für Helene Fischer ein besonderes Kapitel: 20 Jahre Bühnenkarriere, gefeiert mit einer der größten Open-Air-Produktionen, die der deutschsprachige Musikmarkt je gesehen hat.

Im Mittelpunkt der Show steht eine 360-Grad-Bühne mit einem Konzept, das in ähnlicher Form auch zuletzt Weltstars wie Ed Sheeran (35) auf Tour genutzt haben. Doch Helene Fischer wäre nicht Helene Fischer, wenn sie das Format nicht noch einmal eine Spur größer denken würde.

Ergänzt wird das Bühnenkonzept durch Laufstege, die tief in die Ränge hineinführen. "Es war der Wunsch der Künstlerin, eine 360-Grad-Bühne zu haben, um nah am Publikum zu sein", heißt es aus der Produktion.

Die Dimensionen der Show sind entsprechend gigantisch: Rund 144 Tonnen Technik, 48 Trucks, 13 Nightliner und eine Crew von bis zu 300 Menschen sind im Einsatz. Hinzu kommen 780 Quadratmeter LED-Flächen, mehr als 1200 Scheinwerfer, 36 Flammen, eine fahrbare Plattform sowie rund 1000 Pyroeffekte.

Ein besonderes visuelles Element ist eine zusätzliche Bühne auf 24,60 Metern Höhe. Von dort kann Fischer per Lift oder über 15 Meter lange bewegliche Arme ins Zentrum der Arena gelangen. "Es ist eine der höchsten Bühnen, die wir je gebaut haben", erklärt Sebastian Pichel (59), Production Manager von Konzertveranstalter Live Nation gegenüber TAG24.

"Irgendwie kommt es aus meinen Musical-Genen, es war schon von Anfang an klar, dass ich ein Entertainment-Programm den Leuten bieten wollte", erklärte Fischer Anfang Mai in der NDR Talk Show ihren Drang, sich visuell wie inszenatorisch stetig steigern zu wollen. Für ihre letzte Tour arbeitete sie unter anderem mit dem Cirque du Soleil zusammen.