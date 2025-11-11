Helene Fischer aus der Babypause zurück: Das ist für 2026 geplant

München - Helene Fischer (41) meldet sich endgültig aus der Babypause zurück. Im kommenden Jahr will die Sängerin auf große Open-Air-Tournee gehen und damit ihr 20. Bühnenjubiläum feiern.

Helene Fischer (41) will im kommenden Jahr auf eine atemberaubende Tour gehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Insgesamt wird sie im Juni und Juli vor rund 750.000 Fans auftreten. Details will die 41-Jährige in München bekannt geben. Aber soviel wurde schon verraten: Es soll in den Stadien eine 360-Grad-Bühne und Laufstege geben.

Die Sängerin hatte im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht. Ende August schrieb sie auf ihren Social-Media-Kanälen, dass ihr Fokus derzeit auf ihrem Familienleben liege.

"Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben." Sie führte aus: "In diesem Jahr möchte ich weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen."

Im nächsten Jahr soll das dann wieder anders sein. "Ihr Lieben, 2026 wird unser Sommer", schrieb sie an ihre Fans.