Helene Fischer lässt Bombe platzen: Spektakel-Show kehrt ins ZDF zurück

"Ich bin heute extrem emotional", rief die 39-Jährige den rund 15.000 Fans bei ihrem ersten Konzert nach dem heftigen Unfall und der Sommerpause in der Lanxess-Arena zu. "Es fühlt sich großartig an, wieder zurück auf der Bühne zu sein."

Mittlerweile hat sie bereits vier Auftritte in Köln hingelegt. Und am gestrigen Dienstagabend ließ die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin eine Bombe platzen!

Dabei ging es um die "Helene-Fischer-Show" am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF. "Ich bin sehr dankbar nach langem Hin und Her, dass ich sagen kann, dass es die Helene-Fischer-Fischer-Show endlich gibt", teilte sie den Zuschauern mit.

Man sei sich lange nicht sicher gewesen, denn es sei nach wie vor schwierig. "Es ist nach wie vor nicht so einfach, die internationalen Gäste zu bekommen. Aber davon lebt die Show, dass ich Duette singe, dass ich Akrobatik mache, dass ich tanze, singe – all das, was ihr heute auch erleben dürft", führte Helene aus.

Letztmals fand die beliebte Weihnachtsshow im Jahr 2019 statt. 2020 zeigte der Mainzer Fernsehsender aufgrund der Corona-Pandemie eine "Best-of"-Sendung, in den darauffolgenden zwei Jahren schauten die Fans in die Röhre.