"Helene Fischer Show": Datum für Live-Aufzeichnung steht fest - So kommt Ihr an Tickets!

Düsseldorf - Die beliebte "Helene Fischer Show" im ZDF wird in diesem Jahr am 1. und am 2. Dezember in Düsseldorf vor Live-Publikum aufgezeichnet, wie der Konzertveranstalter Live Nation am Freitag verkündete.

Die "Helene Fischer Show" hatte 2019 fast sechs Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Nachdem Helene Fischer gerade mit ihrer von Publikum und Medien gleichermaßen gefeierten Live-Tour alle Rekorde bricht, wird sie Ende des Jahres nach einer dreijährigen Pause endlich wieder mit ihrer eigenen TV-Show auf den Bildschirm zurückkehren", hieß es in der Mitteilung.

Diese Woche war bekanntgeworden, dass es dieses Weihnachten erstmals seit 2019 eine Fischer-Show im ZDF geben wird. Sie läuft am 25. Dezember.

Das Konzert wird an zwei Abenden in der Düsseldorfer Messe aufgezeichnet. "In Düsseldorf wird im Dezember mit hochkarätigen Gästen aus dem In- und Ausland und allem, was Helene auszeichnet, gefeiert: Gesang, Tanz und Akrobatik. Die Fans dürfen sich natürlich auf legendäre Duette mit anderen Stars freuen, die Helene auch bei diesem außergewöhnlichen Event wieder begleiten", kündigte der Veranstalter an.

Der Ticket-Vorverkauf beginnt laut den Angaben am 6. September.

Das quotenstarke Format hatte 2019 fast sechs Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt. In den Jahren danach fiel die Show wegen Corona aus. 2020 tröstete ein Best-of-Zusammenschnitt die Fans.