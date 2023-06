Helene Fischers erstes Statement nach Unfall: "Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen"

Hannover - Helene Fischer (38) meldet sich nach dem dramatischen Unfall bei ihrer Show am Sonntagabend in Hannover erstmals zu Wort.

Das spricht alles dafür, dass sich Helene eine Platzwunde am Kopf zugezogen hat. Der Unfall hatte sich während der Showeinlage zum Song "Wunden" ereignet. Dabei stand die 38-Jährige zuerst auf einem Trapez in etwa drei Meter Höhe über die Bühne, unter ihr hing ein Akrobat. Die Schlagersängerin ließ sich fallen, knallte mit dem Kopf gegen die Trapezstange, sodass es laut zu hören war und ein erschreckter Aufschrei durch die Zuschauer ging.

Auf Instagram schrieb sie am Montagabend: "Macht euch um mich bitte keine Sorgen. Mir geht es gut. Ich wurde bestens versorgt. Ich wollte zwar direkt wieder raus zu euch, allerdings musste dann auch ich erkennen: Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen. Ich bin dann später noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden, und es wurde auch kein Bruch oder Sonstiges festgestellt."

Die Schlagersängerin hatte sich bei einer Showeinlage so schwer verletzt, dass das Konzert in der ZAG-Arena abgebrochen wurde. Helene musste im Krankenhaus behandelt werden.

Am liebsten hätte Helene Fischer einfach weiter gesungen. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

"Ich würde das erstmal wegmachen. Alles ist in Ordnung. Okay", sagte sie, bevor sie hinter der Bühne verschwand. Danach wurde der Auftritt erst unterbrochen und schließlich ganz abgebrochen. Tickets können laut Veranstalter bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Dass sie das Konzert nicht beenden konnten, belastet die 38-Jährige sehr. "Ich habe heute Nacht kaum ein Auge zugetan, mein Herz war schwer von gestern – von diesem abrupten Ende der Show! Das ist das Letzte, was ich wollte, euch so zu enttäuschen!"



Der gestrige Auftritt in Hannover war als "fulminanter Abschluss" des ersten Teils ihrer Tour geplant. Es war der 43. Auftritt. "Ich hätte gestern so gerne die Party mit euch zu Ende gefeiert…"

Helene bedankte sich bei den Ärztinnen und Sanitärern sowie ihren Fans für das Mitgefühl und die Genesungswünsche.

"Ich nutze jetzt die Pause, um mich zu erholen und wieder etwas aufzutanken, damit ich in Köln wieder mit euch allen rocken kann!" Ihre Crew, auf die sie stolz sei, solle die Auszeit genießen. Am 25. August tritt die 38-Jährige dort in der LANXESS arena auf.