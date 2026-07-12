"Irgendwas ist anders": Helene Fischer unterbricht Konzert wegen Kleider-Panne
Wien - Seit einem Monat begeistert Helene Fischer (41) Schlagerfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Rahmen ihrer 360-Grad-Stadion-Tour. Am Samstagabend bot die Sängerin ihrem Publikum im Ernst-Happel-Stadion in Wien eine unvergessliche Show - samt unangenehmem Kleider-Malheur!
Ausgerechnet vor ihrem Song "Fehlerfrei" bemerkte die 41-Jährige eine kleine Panne an ihrem mit blauen Glitzersteinen und Fransen bestücktem Kostüm.
"Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, irgendwas ist anders an der Fischer. Das Kostümchen ist ein bisschen locker", witzelte Helene Fischer auf der Bühne und präsentierte Tausenden Zuschauern ihren blanken Rücken, wie in einem Video auf Instagram zu sehen ist.
Zwölf Shows habe der Einteiler durchgehalten. Doch beim Auftritt in Wien habe die Glitzer-Klamotte einfach den Geist aufgegeben.
Statt das Konzert peinlich berührt fortzusetzen, nahm die Künstlerin den kaputten Reißverschluss gleich zum Anlass, über das Thema Fehlbarkeit zu sprechen.
"Das Schöne ist ja an diesem Kostüm und überhaupt an dieser ganzen Show, daran arbeiten Menschen und es passieren Fehler beziehungsweise, das ist ja ein Materialfehler", erklärte Fischer.
Helene Fischer dreht Konzertfilm zu ihrer Tour
Weiterhin bedankte sich die "Atemlos"-Interpretin bei ihrem Team: "Vor allem die Jungs und Mädels, die da unten arbeiten. Die reißen sich wirklich jeden Tag den Hintern auf, dass alles perfekt ist."
Ob Fischers freiliegender Rücken auch in ihrem Konzertfilm zu sehen sein wird? Kurz vorm Auftritt in Wien verriet die Sängerin nämlich auf Instagram, dass die Show aufgezeichnet werde. "Eure Stimmen, eure Energie und eure Emotionen werden diesen Abend für immer festgehalten", hieß es.
Wann und wo der Film erscheint und ob noch andere Konzertmitschnitte miteinfließen, ist allerdings nicht bekannt.
Titelfoto: Georg Hochmuth/APA/dpa