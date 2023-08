Nach Konzert-Abbruch in Hannover: Helene Fischer steht endlich wieder auf der Bühne!

Im Juni sorgte Helene Fischer für einen Schockmoment bei den Fans. Die Sängerin verletzte sich bei einem Konzert, so schwer, dass es abgebrochen werden musste.

Von Florian Fischer

Köln - Im Juni sorgte Helene Fischer (38) für einen Schockmoment bei ihren Fans. Die Sängerin verletzte sich bei einem Konzert in der ZAG-Arena in Hannover, so schwer, dass dieses abgebrochen werden musste.

Helene Fischer (38) beendet ihre Sommerpause und steht heute Abend in Köln auf der Bühne. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa Blutüberströmt performte die 38-Jährige damals ausgerechnet ihren Song "Wunden". Bei einer dazugehörigen Showeinlage auf einem Trapez ließ Helene sich fallen und knallte mutmaßlich mit ihrem Kopf auf eine Stange. Deshalb musste das Konzert in der niedersächsischen Hauptstadt nach 45 Minuten abgebrochen werden. Allerdings war es ohnehin ihr letzter Auftritt vor der Sommerpause Ihre Verletzung war demnach so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zwei Monate nach dem Fauxpas steht die Ex-Freundin von Florian Silbereisen (42) jedoch wieder auf der Bühne. Helene Fischer Helene Fischer und ihr Mann Thomas Seitel: Dieses Foto hat Seltenheitswert Der Re-Start ihrer Mega-Tournee "Rausch" nach der Sommerpause erfolgt am heutigen Freitagabend um 20 Uhr in der "Lanxess Arena" in Köln.

Helene Fischer meldet sich nach ihrem Sturz in Hannover auf Instagram zu Wort

Helene Fischer spielt sieben Konzerte in Köln