Nach Konzert-Unfall: Helene Fischer im Krankenhaus

Blutüberströmt performte Helene Fischer (38) am Sonntag ihren Song "Wunder" noch zu Ende, musste dann aber das Konzert aufgrund einer "medizinischen Behandlung" abbrechen. © Screenshot/TikTok/indre_cl

Es waren Bilder des Grauens für alle Helene-Fischer-Fans: Blutüberströmt performte die Sängerin ausgerechnet ihren Song "Wunden", wie viele Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen.

Anhand derer ist auch zu erahnen, wie Helene Fischer sich verletzt hat. Während der zum Song dazugehörigen Showeinlage am Trapez ließ die 38-Jährige sich fallen und ist mutmaßlich mit ihrem Kopf auf die Trapezstange geknallt.

Besucher des Konzerts erzählten von einem hörbaren "Knall". Mehrere Medien berichten von einer Platzwunde zwischen den Augenbrauen, bestätigt ist dies bis jetzt nicht.

Wie am Montagmorgen jedoch bekannt wurde, musste Helene, die eigentlich angekündigt hatte, "sich nur kurz das Blut abzuwischen", um dann das Konzert fortzusetzen, sich in einem Krankenhaus in Hannover behandeln lassen. Habe es danach aber wieder verlassen, so die Sprecherin des Konzertveranstalters: "Es geht ihr den Umständen entsprechend gut".

Zudem bestehe keinerlei Zweifel, dass ihre große Live-Tour in Kooperation mit dem Cirque du Soleil nach der Sommerpause wie geplant fortgesetzt werde.