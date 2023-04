Trotz Rippenfraktur: Tour-Auftakt von Helene Fischer in Hamburg!

"Ich heule!! Du hast unseren Tag gerettet", "Es macht mich gerade so glücklich" und "Yeah, bald geht es los!", ist in Kommentaren zu dem Beitrag zu lesen, der bis Montag mehr als 37.000 Likes erntete.

Unklar ist, inwieweit die Verletzung Helene Fischer bei ihrem Auftritt noch einschränken wird. Neben all den kritischen Stimmen, die sich über die Blitz-Genesung der Sängerin wunderten und ihr sogar eine geplante PR-Aktion wegen schlechter Kartenverkäufe andichteten , überwiegt in den Kommentaren aber vor allem die gelöste Vorfreude ihrer Fans.

Wenige Tage vor dem nun neu angesetzten Tour-Start in Hamburg meldete sich Helene Fischer aber noch einmal bei ihren besorgten Fans auf Instagram: "In ein paar Tagen sehen wir uns, denn ich hab grünes Licht vom Arzt bekommen. Die Freude ist riesig!!!", erklärte sie. Im Hintergrund waren ihre Tänzer bei den Proben zu sehen.

Diese hatte sich die Sängerin bei einer Drehung am Trapez zugezogen - Schließlich ist Helene Fischer für ihre spektakulären Bühnenshows bekannt. Auch in diesem Jahr tritt sie wieder mit der Akrobatiktruppe des "Cirque du Soleil" auf.

Nachdem die Schlager-Queen ihre Konzerte in Bremen und Köln verschieben musste, stehen nun vom 11. bis zum 16. April insgesamt fünf Auftritte in der Hamburger Barclays Arena auf dem Programm.

Die Sängerin ist für ihre funkensprühenden Bühnenshows bekannt. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Am Dienstag um 20 Uhr soll in der Barclays Arena also endlich der Vorhang zu der neuen Tour von Helene Fischer fallen.

Einlass ist jeweils um 18 Uhr. Bis einschließlich Sonntag will die Sängerin dann jeden Abend rund zwei Stunden auf der Bühne stehen.

Neben der 38-Jährigen sind rund 40 Musiker, Tänzer und Artisten an der Produktion beteiligt. Und es soll wieder einmal spektakulär werden: Denn für die Tournee wurden ein riesiges Wasserbecken und ein Feuerring produziert, wie der Tournee-Veranstalters Live Nation im Vorfeld mitteilte. Außerdem wird es Luftakrobatik und Stangenartistik geben.

Und auf welche Songs können sich die Fans von Helene Fischer dabei freuen? Neben den Hits aus dem aktuellsten Album "Rausch" (2021) wird sicherlich auch der Mega-Hit "Atemlos" nicht fehlen, der in diesem Jahr bereits sein zehnjähriges Jubiläum feiert!

Für alle Konzerte in Hamburg gibt es aktuell noch wenige Restkarten bei den bekannten Vorverkaufsstellen.