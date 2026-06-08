Hella von Sinnen packt über exzessive Alkoholsucht aus: "Dafür hasse ich den Suff"
Köln - Jahrelang hat Hella von Sinnen (67) Millionen Zuschauer vor den Bildschirm gezogen und sich so zur TV-Kultfigur gemausert. Jetzt hat die Moderatorin aber offen über ihren Kampf gegen die Alkoholsucht gesprochen und dabei harte Details verraten.
Zusammen mit Hugo Egon Balder (76) war die 67-Jährige DAS Gesicht von "Genial daneben" - allerdings hat sich hinter der Kamera ein jahrelanger Kampf mit sich selbst abgespielt.
In BILD hat Hella von Sinnen deshalb erstmals ausgepackt. "Ich habe seit meinem zwölften Lebensjahr richtig gesoffen. Es war Teil des Künstlerlebens. Premieren, Tourneen, Nächte. Ich bereue vieles."
Besonders ihr alkoholisiertes Auftreten gegenüber anderen würde sie heute rückgängig machen wollen. "Ich bereue meine unverschämte, arrogante Art, die ich im Suff Menschen gegenüber an den Tag gelegt habe", offenbart sie.
Nach all den Jahren zieht sie ein knallhartes Fazit, steht mit Alkoholkonsum seitdem auf Kriegsfuß. "Dafür hasse ich den Suff."
Mittlerweile geht es der langjährigen Freundin von Dirk Bach (†51) aber deutlich besser. Bereits seit einiger Zeit ist sie aber deutlich bewusster unterwegs. "Ich bin jetzt so herrlich nüchtern."
Heftiger Sturz mit schmerzhaften Folgen
Neben ihrem jahrelangen Alkoholkonsum wird auch ihr enger Draht zum ersten "Dschungelcamp"-Moderator und Kult-Kölner thematisiert.
"Der Dicki hat mir das Leben gerettet. Das ist kein Bild. Es ist ein Fakt", stellt sie über die Beziehung zu Dirk Bach klar. Speziell nach dem Tod ihrer Mama sei der Komiker so sehr für sie da gewesen wie kaum ein anderer. Gemeinsam - so beschreibt es die 67-Jährige - habe man die Musik für die Trauerfeier ausgewählt und jede Menge Zeit miteinander verbracht.
Rund 25 Jahre hat Hella von Sinnen auch mit Ex-Freundin Cornelia Scheel (63) verbracht. "Ich habe der Conny Scheel sehr, sehr viel zu verdanken", betont die Moderatorin.
Vor zwei Jahren dann der Schock: Ein Sturz von der Bühne - mit langwierigen Folgen.
"Ich bin von der Bühne gestürzt, habe mir beide Sprunggelenke und den rechten Oberschenkel gebrochen. Das Knie wurde besonders schwer verletzt. (...) Ich bin deswegen sehr vorsichtig beim Gehen."
Im TV ist Hella von Sinnen nicht mehr aktiv. Seit dem 5. Juni ist sie jedoch mit ihrem ersten Podcast "Gestatten von Sinnen" auf Sendung.
Titelfoto: Willi Weber/Sat.1/dpa