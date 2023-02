Nach Hitler-Eklat und Verurteilung: Henrik Stoltenberg meldet sich erstmals zu Wort!

Auch der TV-Sender RTL zog nur wenige Stunden nach dem Urteil die Reißleine und löschte jede einzelne Folge aller TV-Formate, in denen der Politiker-Enkel je mitgewirkt hatte.

"Das Urteil hat mich sehr überrascht. Ich lasse mich nicht in eine rechte Ecke stellen, weil ich da nicht hingehöre", teilte der Frauenschwarm nun mit. Aber nicht nur Freunde und Fans üben Kritik an ihm.

Am vergangenen Donnerstag musste sich der 26-Jährige dann vor dem Kölner Amtsgericht verantworten. Der Vorwurf: Volksverhetzung und die Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Das Gericht brummte ihm letztlich eine Geldstrafe von 15.000 Euro auf.

Wie die BILD berichtete, soll der Ex-Reality-Star am 9. Juli 2022 unter anderem "Heil Hitler" aus dem Fenster seiner Kölner Wohnung geschrieben haben. Nur kurz danach erschien die Polizei vor seiner Tür und musste für Ordnung sorgen.

Schon in der Vergangenheit sorgte der 26-Jährige mit seinem fragwürdigen Umgang mit Frauen für negatives Aufsehen. © Montage: Instagram/Screenshot/Henrik Stoltenberg

"Bonschlonzo", wie sich der 26-Jährige im Rahmen seiner zahlreichen Show-Teilnahmen selbst taufte, zeigte sich auch angesichts des "Ausmaß der Verurteilungen" enttäuscht.

Die Schuld an seinen Eskapaden und dem daraus resultierenden Urteil gab der 26-Jährige übrigens dem Alkohol. "Ich war an den beiden Tagen stark angetrunken, bin aber kein Rassist. Das Ganze tut mir jetzt leid", so Stoltenberg vor dem Richter.

Genützt hat es ihm reichlich wenig, denn verurteilt wurde er trotzdem. "Ich werde aus sehr guten Gründen in die Berufung gehen", teilte Henrik allerdings via Instagram mit.