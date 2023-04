Henrik Stoltenberg meldet sich nach "Hitler"-Skandal zurück: "Ich hab die Chance genutzt"

An diesem Wochenende beendete der Blondschopf nämlich seine Sendepause und meldete sich bei seinen (immerhin noch verbliebenen) 224.000 Instagram-Followern zurück.

Zunächst hatte sich der ehemalige Datingshow-Kandidat noch vehement gegen die Vorwürfe gewehrt ("Ich lasse mich nicht in eine rechte Ecke stellen!"), stritt alles ab und kündigte an, Berufung gegen das Urteil einlegen zu wollen. Kurze Zeit später war es dann mucksmäuschenstill auf dem Kanal des 26-Jährigen geworden - bis jetzt!

Letztlich wurde "Bonschlonzo" wegen Volksverhetzung und der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole eine Geldstrafe von 15.000 Euro aufgebrummt, woraufhin auch RTL Konsequenzen zog und alle Formate vom Streamingdienst RTL+ verbannte, in denen Henrik mitgewirkt hatte.

Es ist erst wenige Wochen her, dass Henrik Stoltenberg mit einem Gerichtsurteil Schlagzeilen gemacht und für große Empörung gesorgt hatte .

Am Freitag hatte Henrik Stoltenberg (26) ein neues Statement bei Instagram geteilt. © Bildmontage: Instagram/henrik_stoltenberg

So hatte Henrik am Freitagabend ein neues Statement für seine Community aufgenommen, in dem er nach der "turbulenten Zeit" zunächst mit ernster Miene verkündete, dass es ihm gut gehe. Anschließend erklärte der 26-Jährige, dass er die letzten zwei Monate damit verbracht habe, sein "Leben aufzuräumen".

"Es ist sehr viel auf der Strecke geblieben und ich hab die Chance genutzt, alles aufzuräumen und für mich zu klären", verkündete Henrik und erklärte im selben Zuge, bereits eine erste Maßnahme ergriffen zu haben: "Ich hab die Zahl von den Leuten, denen ich folge, drastisch gesenkt und mir auch sehr viele Gedanken über mein Umfeld gemacht", offenbarte der Ex-Freund von Reality-Sternchen Paulina Ljubas (26).

Weiter ging Henrik jedoch nicht auf die Schlagzeilen der vergangenen Wochen ein und bat seine Fans, es ihm gleichzutun. "Ihr wisst, es ist ein laufendes Verfahren und ich darf mich dazu nicht äußern", so der 26-Jährige.

Was seine Follower von seinem Comeback halten, bleibt derweil ungewiss. Henrik hat die Kommentarfunktion sämtlicher Instagram-Beiträge seit Wochen blockiert.