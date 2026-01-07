Sängerin gibt erschütternde Diagnose bekannt: "Meine Babys werden niemals laufen können"

London (Großbritannien) - Die Zwillinge der ehemaligen "Little Mix"-Sängerin Jesy Nelson (34) leiden an einer seltenen Erkrankung.

Bei den Babys von Sängerin Jesy Nelson (34) wurde eine seltene Muskelkrankheit diagnostiziert. © Instagram/jesynelson

Auf Instagram teilte die englische Sängerin die traurige Diagnose der Ärzte: Bei ihren Zwillingstöchtern Ocean Jade und Story Monroe wurde eine Spinale Muskelatrophie (SMA Typ 1) festgestellt.

Die genetisch bedingte Krankheit beginnt bereits im Säuglingsalter mit ausgeprägter Muskelschwäche. Im Rückenmark sterben zahlreiche Nerven ab, was somit zu einem Muskelschwund führt.

Unbehandelt sterben die meisten Kinder noch vor dem zweiten Lebensjahr an Atemversagen. Neue Therapien können den Krankheitsverlauf jedoch erheblich verbessern und die Lebenserwartung verlängern.

"Die Erkrankung betrifft jeden Muskel im Körper. Die Beine, die Arme, die Atmung und das Schlucken", berichtet Jesy sichtlich angeschlagen. Die Babys befinden sich derzeit in einer Londoner Klinik, wo sie mit Beatmungsgeräten am Leben gehalten werden.

Die Zwillinge kamen vergangenen Mai acht Wochen zu früh zur Welt. Die ersten Wochen ihres Lebens mussten sie daher im Krankenhaus verbringen. Den ersten Verdacht schöpfte Jesy, als sie bemerkte, dass ihre Mädchen Schwierigkeiten beim Trinken hatten und kaum ihre Beine bewegten.