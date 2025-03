"Hinter Gittern"-Star Katy Karrenbauer gibt Einblicke: "Brachten zwar das Geld rein ..."

Berlin - Mit der RTL-Serie "Hinter Gittern - Der Frauenknast" gelang Katy Karrenbauer (62) der Durchbruch im deutschen Fernsehen. Dass sie auch gut 18 Jahre nach dem Ende der Kult-Sendung in den Köpfen vieler weiterhin mit der Rolle der Christine Walter verbunden ist, ist für die Schauspielerin Fluch und Segen.

Die Schauspielerin war jahrelang leidenschaftliche Raucherin. © Monika Skolimowska/dpa

"Früher waren Kino und Fernsehfilme den Superstars vorbehalten", blickte die Schauspielerin zurück und fügte an: "Unsereins, die RTL-Soapies, brachten zwar das Geld rein, standen in der Hierarchie aber weiter unten."

Teilweise hätten sich ihrer Schilderung zufolge auch die Kollegen entsprechend verhalten: "Nicht wenige haben Serien prinzipiell ausgeschlossen. Heute würden sie sich die Finger nach guten, wiederkehrenden Rollen lecken", legte Karrenbauer dar.



Die gebürtige Duisburgerin kommt ursprünglich vom Theater und steht bis Ende April im Theaterstück "Sherlock Holmes: Der Fall Moriarty" in der Komödie am Kurfürstendamm auf der Bühne. In dem Stück spielt sie acht verschiedene Rollen.