"Hinter Gittern"-Star Katy Karrenbauer muss erneut unters Messer

Katy Karrenbauer (61) hat sich kurz vor ihrer zweiten Operation noch einmal bei ihren Fans gemeldet. © Screenshot/Instagram/katy.karrenbauer (Bildmontage)

Rund einen Monat nach der ersten OP am Hals muss sich die 61-Jährige erneut unters Messer legen. Am heutigen Montag "zwischen 8 und 9 Uhr" sollte der Eingriff erfolgen, wie die Promi-Dame in der Nacht zuvor bei Instagram ankündigte.

"Die Koffer sind fast zu Ende gepackt und morgen geht es in die zweite Runde", berichtete sie ihrer Community.

Nach einem leichten Schlaganfall wurde bei der Schauspielerin nach eigener Aussage ein Problem mit den Gefäßen festgestellt, sodass die Operationen unumgänglich gewesen seien.

Nach dem ersten Eingriff meldete sie sich mit einem großen Pflaster am Hals vom Krankenbett. Gut 14 Tage später präsentierte sie ihren Followern dann eine lange Narbe, die "wirklich sehr hübsch geworden" sei, und betonte, dass sie sich "glücklich schätzen" könne, wenn der behandelnde Arzt "das auf der anderen Seite auch noch so hinkriegt".

Die zweite Operation rückte dann aber doch schneller näher, als ihr lieb war. "Ich kann es kaum glauben, dass ich mich das traue", gab die Schauspielerin preis. Die vergangene Woche sei sehr hart für sie gewesen, betonte Karrenbauer.