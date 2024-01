Hirntumor! Star-Sänger meldet sich nach OP-Schock bei seinen Fans

Los Angeles (USA) - Schock für seine unzähligen Fans auf der ganzen Welt! US- Star Michael Bolton (70) wandte sich am Freitagabend (Ortszeit) auf seiner Instagram-Seite an seine Follower: Der " When a Man Loves a Woman"-Interpret teilte mit, dass er sich wegen eines Hirntumors für eine Operation am Schädel unters Messer legen musste.

Michael Bolton (70) musste eine heftige OP über sich ergehen lassen. © KEVIN WINTER / AFP

Kurz vor Weihnachten kam die böse Überraschung für den 70-Jährigen: Diagnose Hirntumor! "Kurz vor den Feiertagen wurde festgestellt, dass ich einen Hirntumor hatte, der eine sofortige Operation verlangte", schrieb Bolton in einem emotionalen Insta-Post.

Der Sänger feierte mit seinen US-Nummer-eins-Songs "How Am I Supposed to Live Without You" (1989) und seiner Version von "When a Man Loves a Woman" (1991) seine größten Hits. Doch nicht nur in den USA und Großbritannien war er erfolgreich, auch hierzulande hat er viele Fans, bekam für sein Album "The One Thing" (1993) eine Goldene Schallplatte verliehen.

Der Schock-Nachricht folgte die Erleichterung auf dem Fuße: Die Operation war ein Erfolg! "Ich erhole mich nun zu Hause, umgeben von der unglaublichen Liebe und Unterstützung meiner Familie."

Kleiner Wermutstropfen für seine Fans: Bis zur endgültigen Genesung wird es einige Monate dauern. Seine Auftritte müsse er für diesen Zeitraum absagen.