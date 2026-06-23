"Hitgigant" Clive Davis ist tot: Trauer um "größten Plattenmann aller Zeiten"

New York City (USA) - Die legendäre Sängerin Aretha Franklin (†76) nannte ihn einmal "den größten Plattenmann aller Zeiten": Nun ist Clive Davis im Alter von 94 Jahren gestorben. In den USA galt er als Hitgigant und einer der einflussreichsten Musikproduzenten aller Zeiten.

Clive Davis wurde 94 Jahre alt. © picture alliance / AP Photo/Evan Agostini

In der Branche ist die Trauer groß, schließlich förderte Davis einige der größten Musiker aller Zeiten. Wie die New York Times berichtete, starb er am Montag (Ortszeit) in seiner Heimat Manhattan.

Demnach wurde Davis zuletzt mit Atemproblemen in einem Krankenhaus behandelt. Seine Familie bestätigte mittlerweile den Tod des 94-Jährigen.

1932 in New York geboren, studierte er später an der Eliteuniversität Harvard Jura, eher er als Rechtsberater bei Columbia Records anfing. "Ich wusste nichts über Musik", sagte Davis in der Dokumentation "Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives" (2017) - und dennoch stieg er bei dem Label zum Musikgiganten auf.

In den 60ern förderte unter anderem Janis Joplin (†27) und Blood, Sweat & Tears. Er brachte (spätere) Weltstars wie Billy Joel (77), Bruce Springsteen (76), Neil Diamond (85) und Aerosmith zu Columbia Records. Dennoch wurde er 1973 gefeuert! Ihm wurde vorgeworfen, Firmengelder für private Ausgaben genutzt zu haben.