Enttäuschung für Fans: Tom Kaulitz macht Schluss mit TV-Praktikum

New York (USA) - Musiker Tom Kaulitz (36) hat sein TV-Praktikum beendet! Fans des Gitarristen sind mächtig enttäuscht.

Tom Kaulitz (36) durfte bei der WM 2026 als Fan-Experte mitwirken. © Christian Charisius/dpa

Neben Moderator Johannes B. Kerner (61) und Trainer Jürgen Klopp (59) durfte sich der Kaulitz-Zwilling in den vergangenen Wochen bei der Fußball-WM als Fan-Experte bei MagentaTV beweisen.

Ein wahrer Traum ist damit für den 36-jährigen Fußballfan in Erfüllung gegangen. Nun ist dieses Erlebnis jedoch vorbei. Tom Kaulitz hat sein "TV-Praktikum" offiziell an den Nagel gehängt.

Daher wurde er von Kerner und Klopp feierlich vor laufender Kamera verabschiedet und sogar mit einer Urkunde überrascht. Auf Instagram ist der emotionale Abschied des Tokio-Hotel-Gitarristen in einem Beitrag festgehalten.

"Von Interviews über Co-Kommentar bis hin zu Sendung eröffnen: Danke, dass du dabei warst", bedankt sich MagentaTV bei Tom für seinen Einsatz. "Ich habe mich sehr gefreut, es hat super viel Spaß gemacht", so Tom über seine Arbeit.

Die Fans des Musikers sind jedoch nicht sonderlich über den Abgang erfreut. "Wir brauchen mehr Tom Kaulitz", schreibt ein User. Viele von ihnen fordern zudem: "Wir wollen Tooooom bis zum Finale!"