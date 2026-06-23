Enttäuschung für Fans: Tom Kaulitz macht Schluss mit TV-Praktikum
New York (USA) - Musiker Tom Kaulitz (36) hat sein TV-Praktikum beendet! Fans des Gitarristen sind mächtig enttäuscht.
Neben Moderator Johannes B. Kerner (61) und Trainer Jürgen Klopp (59) durfte sich der Kaulitz-Zwilling in den vergangenen Wochen bei der Fußball-WM als Fan-Experte bei MagentaTV beweisen.
Ein wahrer Traum ist damit für den 36-jährigen Fußballfan in Erfüllung gegangen. Nun ist dieses Erlebnis jedoch vorbei. Tom Kaulitz hat sein "TV-Praktikum" offiziell an den Nagel gehängt.
Daher wurde er von Kerner und Klopp feierlich vor laufender Kamera verabschiedet und sogar mit einer Urkunde überrascht. Auf Instagram ist der emotionale Abschied des Tokio-Hotel-Gitarristen in einem Beitrag festgehalten.
"Von Interviews über Co-Kommentar bis hin zu Sendung eröffnen: Danke, dass du dabei warst", bedankt sich MagentaTV bei Tom für seinen Einsatz. "Ich habe mich sehr gefreut, es hat super viel Spaß gemacht", so Tom über seine Arbeit.
Die Fans des Musikers sind jedoch nicht sonderlich über den Abgang erfreut. "Wir brauchen mehr Tom Kaulitz", schreibt ein User. Viele von ihnen fordern zudem: "Wir wollen Tooooom bis zum Finale!"
Tom Kaulitz unter enormem Druck
Dieser Job hatte jedoch auch seine Tücken! Wie Tom im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verrät, steht man als Sportmoderator enorm unter Druck. Jede Formulierung könne schnell zerlegt, bewertet oder komplett anders verstanden werden. Man müsse "auf jeden Satz aufpassen". "Da werden Wörter im Mund umgedreht", erklärt er.
Dennoch war sein Einsatz bei der WM 2026 ein absolutes Herzensprojekt für ihn. Vor allem seine TV-Kollegen habe er "richtig ins Herz geschlossen". Im Podcast verlor er über Johannes B. Kerner nur liebe Worte. Der Moderator habe ihn herzlich aufgenommen. Tom bezeichnete ihn sogar als "herzensguten Menschen".
Titelfoto: Christian Charisius/dpa