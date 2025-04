Hochzeit im kleinen Kreis: "Twilight"-Star gibt ihrer Verlobten das Jawort

Dylan Meyer (37, l.) und Kristen Stewart (35) haben sich vor vier Jahren verlobt. © ANGELA WEISS/AFP

Die intime Zeremonie fand am vergangenen Sonntag in einem mexikanischen Restaurant in der US-Stadt Los Angeles statt.

Wie TMZ berichtet, strahlte das frischverheiratete Paar über beide Ohren, als es sich gegenseitig die Ringe ansteckte.

Kristen trug einen schlichten, beigen Zweiteiler, bestehend aus einem kurzen Rock und einer Weste. Zudem hatte der "Twilight"-Star offene Haare.

Ihre Frau Dylan dagegen trug einen hohen Pferdeschwanz mit einer schwarzen Schleife und setzte auf ein teils transparentes Kleid.