Hochzeit noch in diesem Jahr: RTL-Moderatorin Jana Azizi findet ihr Traum-Brautkleid

In den Haaren trägt Jana einen langen Schleier mit Applikationen. Eine weitere Aufnahme zeigt die 34-Jährige in einer schulterfreien Kreation mit angesetzten Puffärmeln.

Auf mehreren Schwarz-Weiß-Fotos sieht man die gebürtige Ukrainerin in einem langärmeligen, teils transparenten Dress aus weißer Spitze im Meerjungfrauen-Schnitt.

"Ihr Lieben, heute ist es passiert: Ich habe Ja gesagt zum Kleid", schreibt die "Explosiv - Das Magazin"-Moderatorin zu ihrem jüngsten Instagram-Post und teilt gleich eine ganze Bildergalerie von sich in verschiedenen Traumroben.

Wenige Wochen vor Weihnachten hatte ihr Verlobter Johann Ackermann (38) in Paris vor der "Wall Of Love" die Frage aller Fragen gestellt und glücklicherweise auch die erhoffte Antwort seiner Liebsten erhalten.

Vor knapp zwei Jahren verliebte sich Jana in ihren Personal Trainer, den ehemaligen Triathleten Johann Ackermann (38). © Bildmontage: Instagram/jana_azizi (Screenshots)

Natürlich machte die Beauty in jedem dieser Kleider eine atemberaubende Figur, dennoch entschied sie sich für keines der gezeigten Stücke. "Nein, mein endgültiges Hochzeitskleid ist nicht bei den Bildern dabei. Bisschen Spannung muss schließlich sein", so die Begründung des RTL-Gesichts.

Ihren rund 120.000 Followern auf der Social-Media-Plattform wollte sie den besonderen Moment im Brautmodenladen dennoch nicht vorenthalten. "Das dritte Kleid war es einfach. ALLE im Raum wussten es und ich hätte nie gedacht, dass man das wirklich richtig fühlt", schwärmt Jana. Die Anprobe sei "ein unvergesslicher Tag" für sie gewesen.

Am 30. September soll es so weit sein. Jana und Johann wollen sich in Kroatien das Jawort geben. "Meine Schwester lebt dort und betreibt, zusammen mit ihrem Mann, ein Restaurant und Hostel. Ich habe mich gleich verliebt und wir wussten, das wird der perfekte Ort für unseren besonderen Tag", verriet die 34-Jährige erst kürzlich gegenüber "Bild".

Seit zwei Jahren sind die zukünftigen Eheleute ein Paar. 2020 wechselte die Moderatorin von Sky zu RTL nach Köln und verliebte sich wenig später in ihren Personal Trainer, der sie auch weiterhin fit hält.