26.04.2023 12:42 1.309 Hochzeit und Familienplanung: Stefan Mross und Eva Luginger brechen ihr Schweigen

In einem Interview plaudern Stefan Mross und seine neue Freundin Eva Luginger aus dem Nähkästchen und berichten, was in Zukunft geplant ist.

Von Karolin Wiltgrupp

Mexiko - Es war eine der überraschendsten Schlagzeilen des vergangenen Jahres: Im November 2022 gaben Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) ihre Trennung bekannt. Nur wenige Monate später präsentierte der Schlagerstar seine neue Liebe. Mit Eva Luginger (35) verbringt Mross derzeit romantische Stunden bei der Spendennacht des Deutschen Schlagers in Mexiko. Während der Auszeit kam das Paar ganz schön ins Plaudern... Ein Bild aus früheren Zeiten: Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (47) gaben erst Ende vergangenes Jahres ihre Trennung bekannt. © Henning Kaiser/dpa In einem ausführlichen Interview mit der Bild-Zeitung sprachen Eva Luginger und Stefan Mross erstmals über ihre junge Beziehung. Gefunkt habe es zwischen den beiden bei einem Abend mit viel Glühwein im Dezember vergangenen Jahres. "Ich habe schnell gemerkt, dass wir gut zusammenpassen", erzählt die 35-Jährige. Beide kannten sich schon vorher, weil Mross' Ex und Luginger früher beste Freundinnen waren. "Aber ich hatte nie die Absicht, ihn mir zu krallen", versichert Luginger, die seit Monaten keinen Kontakt mehr zu ihrer ehemals besten Freundin hat. Promis & Stars Bruce Willis im Opa-Glück: Tochter hat erstes Kind bekommen! Grund dafür war aber nicht Woitschack, sondern ihr damaliger Partner und Noch-Ehemann, mit dem sie laut eigener Aussage "später im Guten auseinander gegangen" sei. Laut Mross und Luginger, die beide noch verheiratet sind, laufen die Scheidungen. Sie würden sich nun im Trennungsjahr befinden. Das ist Stefan Mross' neue Freundin: Eva Luginger auf Instagram Eva Luginger verrät: Sie will keine eigenen Kinder Der Schlagermusiker ist nun wieder glücklich verliebt. © Philipp von Ditfurth/dpa Eigentlich eine gute Voraussetzung, um ein neues Kapitel zu beginnen. Über Familienplanung verrät Mross' neue Freundin nur so viel: "Wir fühlen uns schon wie eine Familie. Wobei ich keine eigenen Kinder will, obwohl ich Kinder liebe. Stefan hat schon drei wundervolle Kinder, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Genauso wie mit Stefans Mama." Und nochmal heiraten? Mross sei "für alles offen", auch wenn es für ihn bereits das vierte Mal wäre. Im Gespräch erzählt das frischverliebte Paar, dass es bereits im alten Haus des Schlagermusikers wohnt. Mittlerweile habe der 47-Jährige dieses aber verkauft, denn mit der neuen Liebe soll auch ab Juni eine neue Bleibe her. "Die soll dann etwas kuscheliger sein. Das Kapitel ist mit meiner letzten Ehe abgeschlossen", bekräftigt der Schlagermusiker und TV-Moderator. Promis & Stars TV-Star Lilli Hollunder: So wuppt die Schauspielerin Kinder und Karriere Na, dann kann ja die Zukunft kommen!

Titelfoto: Bildmontage:Philipp von Ditfurth/dpa/Screenshot/Instagram/eva_luginger