"Hör mal, wer da hämmert"-Star speckt 13 Kilo ab: So "leicht" hat er es geschafft

Richard Karn, bekannt aus Hör mal, wer da hämmert, hat 13 Kilogramm abgenommen - und das, ohne zu verzichten.

Von Karolin Wiltgrupp

USA - "Hör mal, wer da hämmert"-Star Richard Karn (69) hat in den vergangenen Monaten 13 Kilogramm abgenommen. Wie er das geschafft hat, hat er nun verraten.

Richard Karn (69) fühlt sich nun wohler in seiner Haut. © TOMMASO BODDI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Extrapfunde und ein Wohlstandsbäuchlein gehören für Richard Karn seit einiger Zeit der Vergangenheit an. Dabei hat der Schauspieler sich gar keiner strikten Diät unterzogen. Gegenüber "Fox News Digital" verrät der 69-Jährige, dass es keine "perfekte Lösung" oder gar ein Wundermittel für die Gewichtsreduktion gebe. Vielmehr habe er bestimmte Routinen und Verhaltensmuster in seinen Alltag integriert. Demnach reduziere Karn seine Essensportionen und weiß vor allem, wann Schluss ist. Promis & Stars Michel Abdollahi wütet gegen Ostdeutschland: "Läuft strukturell irgendwas grandios schief" "Ich liebe Pizza, aber zwei, vielleicht drei Stücke, also mittlere Stücke, reichen mir völlig. Und das ist okay für mich. Ich muss ja nicht die ganze Pizza essen. Ich habe also eine Art Ausschalter", erklärt der US-Amerikaner.

Richard Karn baut bei Gewichtsabnahme auf Hilfe seiner Frau