"Hör mal, wer da hämmert"-Star speckt 13 Kilo ab: So "leicht" hat er es geschafft
USA - "Hör mal, wer da hämmert"-Star Richard Karn (69) hat in den vergangenen Monaten 13 Kilogramm abgenommen. Wie er das geschafft hat, hat er nun verraten.
Extrapfunde und ein Wohlstandsbäuchlein gehören für Richard Karn seit einiger Zeit der Vergangenheit an. Dabei hat der Schauspieler sich gar keiner strikten Diät unterzogen.
Gegenüber "Fox News Digital" verrät der 69-Jährige, dass es keine "perfekte Lösung" oder gar ein Wundermittel für die Gewichtsreduktion gebe. Vielmehr habe er bestimmte Routinen und Verhaltensmuster in seinen Alltag integriert.
Demnach reduziere Karn seine Essensportionen und weiß vor allem, wann Schluss ist.
"Ich liebe Pizza, aber zwei, vielleicht drei Stücke, also mittlere Stücke, reichen mir völlig. Und das ist okay für mich. Ich muss ja nicht die ganze Pizza essen. Ich habe also eine Art Ausschalter", erklärt der US-Amerikaner.
Richard Karn baut bei Gewichtsabnahme auf Hilfe seiner Frau
Zudem habe er sich angewöhnt, selten abends nach 6 oder 7 Uhr zu essen, Mahlzeiten richtig zu timen und auf seinen Körper zu hören.
"Wenn man es lange genug macht, merkt man, was man braucht und was man nicht braucht und was einen dazu bringt, an etwas zu knabbern, obwohl man es gar nicht müsste", so der Serien-Star.
Eine große Hilfe beim Halten seines Gewichts sei seine Frau Tudi Roche (70): "Es ist wirklich toll, wenn wir beide dabeibleiben und uns beide bewusst darum bemühen."
Zu Hause kocht das Ehepaar vorwiegend mit Huhn, Fisch und Gemüse. Auswärts gönnt sich Karn dann auch mal ein deftiges Rindersteak. "Man braucht Eiweiß, man braucht aber nicht unbedingt Kartoffeln oder Reis. Alles in Maßen ist gut, solange man im richtigen Verhältnis bleibt", weiß er.
Seinen Durchbruch feierte Karn mit der Heimwerkerserie "Hör mal, wer da hämmert" (1991 bis 1999), in der er die Rolle des Al Borland mimte. 2001 war er auch Teil der Kultserie "Die wilden Siebziger".
Zuletzt war Karn in der Komödie "Carrie and Jess Save the Universe!" (2022) zu sehen.
Titelfoto: TOMMASO BODDI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP