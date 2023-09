Hollywood-Legende Michael Caine verkündet Ruhestand: "Jeder muss irgendwann sterben"

Michael Caine (90, l.) ist sich sicher: Es ist Zeit, in den Ruhestand zu gehen. © MICHAL CIZEK / AFP

Caine ist mittlerweile 90 Jahre alt, kann nur noch am Gehstock laufen. Schon vor einigen Jahren hatte er sein Karriereende ausgerufen, dann aber doch noch fast ein Dutzend Filme gedreht.

"Ich war damals noch nicht 90. Jetzt bin ich es und kann nicht einmal ordentlich laufen. Ich bin jetzt quasi im Ruhestand", sagte der Schauspieler gegenüber dem britischen Telegraph.

Sein offenbar letzter Film: Das Drama "In voller Blüte", das Ende November dieses Jahres in den deutschen Kinos erscheint. Darin spielt Caine einen Senioren, der aus seinem Pflegeheim türmt, um sich an einem Strand in der Normandie, gemeinsam mit anderen Veteranen, seiner gefallenen Kameraden zu gedenken.

Die Rolle seiner Frau übernahm Glenda Jackson, für die es auch der letzte Film war. Die ebenfalls zweimal mit dem Oscar ausgezeichnete Schauspielerin starb im Juni nach kurzer Krankheit im Alter von 87 Jahren.

Caine erinnerte sich an die Dreharbeiten: "Sie gaben mir einen sehr guten Gehstock und so konnte ich die Szenen spielen." Doch es gab auch Probleme: "Ich hab es nur einmal gemacht und bin dann vornüber gefallen."