Horst Lichter nach "Schlag den Star" in Notaufnahme!

Sein Kommentar dazu: "Ich sag' mal so … mit Tannenbäumen bin ich erst mal durch."

Ein weiterer Schnappschuss zeigt die rheinische Frohnatur dann inmitten des Klinikpersonals, dass sich zu später Stunde um sein Wohlbefinden gekümmert hat. Auch ein entsprechender Gips an Lichters Hand ist darauf bestens zu erkennen.

"Ich gehe jetzt auch mal schlafen. Ganz lieben Dank an das Team aus der Notaufnahme", schrieb der gebürtige Rheinländer in seiner Instagram-Story und löste damit große Sorgen bei seinen Fans aus.

Schauspieler Michael Kessler (56, r.) hat dem ehemaligen TV-Koch im Rahmen der ProSieben-Show eine krachende Niederlage zugefügt. © ProSieben

Mit einem blamablen Punktestand von 0:45 aus Sicht von Lichter ging es schließlich in Spiel zehn.

Hier bewies der Nordrhein-Westfale immerhin "Menschenkenntnis" und sicherte sich so seine ersten Zähler der Show. Spannend wurde es aber nicht mehr, es blieben nämlich seine letzten.

Sollte sich der "Bares für Rares"-Moderator die Verletzung tatsächlich schon im zweiten Spiel des Abends zugezogen haben, wäre dies zumindest eine mögliche Erklärung für seine krachende Pleite.

Als Entschuldigung für seine "Leistung" wollte Lichter sein offensichtliches Handicap aber nicht hernehmen - im Gegenteil.

Er gratulierte Kessler noch einmal fair zum verdienten Sieg und dem Gewinn von 100.000 Euro.

