Horst Lichter stolz wie Bolle! "Bares für Rares"-Moderator erreicht Meilenstein

Dormagen (Nordrhein-Westfalen) - Horst Lichter (64) ist stolz wie Bolle! Der " Bares für Rares "-Moderator hat einen weiteren Meilenstein in seinem langen Leben erreicht - er ist jetzt offiziell Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen!

Horst Lichter (64) ist jetzt offiziell Feuerwehrmann. © Frank W. Hempel/ZDF /dpa

"Endlich hab ich meinen Dienstausweis", schreibt der Entertainer zu einem Bild auf seinem Instagram-Kanal, auf dem das Dokument zu sehen ist.

Mitglied ist der 64-Jährige bereits seit Sommer des vergangenen Jahres. "Ich bin ganz offiziell Mitglied geworden, das ging dann auch über den Bürgermeister. Ich habe Feuerwehrjacke und Helm zu Hause, alles, was dazugehört", verrät der frühere TV-Koch gegenüber der "Rheinischen Post".

Doch warum hat sich der gebürtige Nettesheimer dafür entschieden, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten? "Ich möchte helfen, wenn’s drauf ankommt", erklärt er, weshalb der "Bares für Rares"-Star im Vorfeld sein "Wissen in Erste-Hilfe-Kursen aufgefrischt" habe.

Nach seinem Eintritt in die "Feuerwehr-Familie" habe er dann seine rund 60 Kameradinnen und Kameraden zu einem Grillfest im eigenen Garten eingeladen, wie er verrät.

"Ich muss sagen: Ich fühle mich sehr wohl in der Gemeinschaft. Und mich beeindruckt, dass auch Jugendliche und einige Damen bei der Feuerwehr mit anpacken", erklärt der TV-Moderator.