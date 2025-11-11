Seine Verlobte ist ein Superstar: So pompös heiratet dieser Bundesliga-Profi

Hamburg/Israel - Eine Hochzeitsfeier über zwei Tage lang: HSV -Torwart Daniel Peretz (25) heiratet die in Israel bekannte Schauspielerin und Sängerin Noa Kirel (24). Für die beiden Promis reicht eine Standard-Hochzeitsfete allerdings nicht aus.

Daniel Peretz (25) und Noa Kirel (24) feiern in Israel ihre Hochzeit über zwei Tage lang. © Bildmontage: Instagram/noakirel, Instagram danielperetz__

Die offizielle Hochzeitszeremonie im "kleinen Kreise" beginnt an diesem Dienstag. Damit das Hochzeitspaar den Tag sorgenfrei genießen kann, gilt für diesen Anlass ein komplettes Handyverbot für ihre Gäste, so berichtet das israelische Nachrichtenportal "Jfeed".

Die beiden haben sich laut den Informationen des Nachrichtenportals dazu entschieden, ihre Hochzeitsfeier auf zwei Tage aufzuteilen. Am 11. November soll es ein kleines intimes Event geben - mit 100 geladenen Gästen.

Die Feier soll im "Beit Al Hayam" stattfinden, einer pompösen Location direkt am Strand vom Hafen-Stadtteil Jaffa.

Alle Gäste würden vor der Zeremonie darum gebeten, ihre Smartphones abzugeben. Damit das Paar die Zeit mit Familie und Freunden genießen könne, ohne sich Sorgen um Fotos auf Social Media machen zu müssen.