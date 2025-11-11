Seine Verlobte ist ein Superstar: So pompös heiratet dieser Bundesliga-Profi
Hamburg/Israel - Eine Hochzeitsfeier über zwei Tage lang: HSV-Torwart Daniel Peretz (25) heiratet die in Israel bekannte Schauspielerin und Sängerin Noa Kirel (24). Für die beiden Promis reicht eine Standard-Hochzeitsfete allerdings nicht aus.
Die offizielle Hochzeitszeremonie im "kleinen Kreise" beginnt an diesem Dienstag. Damit das Hochzeitspaar den Tag sorgenfrei genießen kann, gilt für diesen Anlass ein komplettes Handyverbot für ihre Gäste, so berichtet das israelische Nachrichtenportal "Jfeed".
Die beiden haben sich laut den Informationen des Nachrichtenportals dazu entschieden, ihre Hochzeitsfeier auf zwei Tage aufzuteilen. Am 11. November soll es ein kleines intimes Event geben - mit 100 geladenen Gästen.
Die Feier soll im "Beit Al Hayam" stattfinden, einer pompösen Location direkt am Strand vom Hafen-Stadtteil Jaffa.
Alle Gäste würden vor der Zeremonie darum gebeten, ihre Smartphones abzugeben. Damit das Paar die Zeit mit Familie und Freunden genießen könne, ohne sich Sorgen um Fotos auf Social Media machen zu müssen.
Noa Kirel teilt Schnappschüsse auf Instagram
Große exklusive Feier steigt im Hilton Hotel
Die große Hauptfeier der Hochzeit soll dann am nächsten Tag, am Mittwoch, 12. November, im Hilton Hotel von Tel Aviv stattfinden. Auch zu dieser Feier soll es hohe Sicherheitsstandards geben, berichtet "Jfeed".
Nur Gäste im Alter über 21 Jahren dürfen an dem Fest teilnehmen. Außerdem müssten sie ihren Ausweis am Eingang vorzeigen und es gebe eine strikte Gästeliste.
Für die Details an der Hochzeitsfeier seien israelische Top-Stars verantwortlich. Das Hochzeitskleid von Kirel soll von der Modedesignerin Alon Livne angefertigt worden sein. Für die Musik an diesem Abend sei der DJ Itai Galo verantwortlich. Er hat an zwei ihrer Hit-Singles mitgearbeitet.
Laut israelischen Medien soll die Hochzeit von Peretz und Kirel aufgrund der Vermischung von Tradition und Exklusivität zu den Top-High-Society-Events des Jahres gehören.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/noakirel, Instagram danielperetz__