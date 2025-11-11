 6.534

Seine Verlobte ist ein Superstar: So pompös heiratet dieser Bundesliga-Profi

Der HSV-Torwart Daniel Peretz und die israelische Schauspielerin und Sängerin Noa Kirel feiern ihre Hochzeit über zwei Tage lang in Isreal.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg/Israel - Eine Hochzeitsfeier über zwei Tage lang: HSV-Torwart Daniel Peretz (25) heiratet die in Israel bekannte Schauspielerin und Sängerin Noa Kirel (24). Für die beiden Promis reicht eine Standard-Hochzeitsfete allerdings nicht aus.

Daniel Peretz (25) und Noa Kirel (24) feiern in Israel ihre Hochzeit über zwei Tage lang.
Daniel Peretz (25) und Noa Kirel (24) feiern in Israel ihre Hochzeit über zwei Tage lang.  © Bildmontage: Instagram/noakirel, Instagram danielperetz__

Die offizielle Hochzeitszeremonie im "kleinen Kreise" beginnt an diesem Dienstag. Damit das Hochzeitspaar den Tag sorgenfrei genießen kann, gilt für diesen Anlass ein komplettes Handyverbot für ihre Gäste, so berichtet das israelische Nachrichtenportal "Jfeed".

Die beiden haben sich laut den Informationen des Nachrichtenportals dazu entschieden, ihre Hochzeitsfeier auf zwei Tage aufzuteilen. Am 11. November soll es ein kleines intimes Event geben - mit 100 geladenen Gästen.

Die Feier soll im "Beit Al Hayam" stattfinden, einer pompösen Location direkt am Strand vom Hafen-Stadtteil Jaffa.

Alle Gäste würden vor der Zeremonie darum gebeten, ihre Smartphones abzugeben. Damit das Paar die Zeit mit Familie und Freunden genießen könne, ohne sich Sorgen um Fotos auf Social Media machen zu müssen.

Noa Kirel teilt Schnappschüsse auf Instagram

Große exklusive Feier steigt im Hilton Hotel

Auf Instagram teilten die beiden bereits am 26. August diesen Beitrag mit der Bildunterschrift: "Can I marry u alreadyyyyyy" und einem Herz-Emoji.
Auf Instagram teilten die beiden bereits am 26. August diesen Beitrag mit der Bildunterschrift: "Can I marry u alreadyyyyyy" und einem Herz-Emoji.  © Bildmontage: Instagram/noakirel, Instagram danielperetz__

Die große Hauptfeier der Hochzeit soll dann am nächsten Tag, am Mittwoch, 12. November, im Hilton Hotel von Tel Aviv stattfinden. Auch zu dieser Feier soll es hohe Sicherheitsstandards geben, berichtet "Jfeed".

Nur Gäste im Alter über 21 Jahren dürfen an dem Fest teilnehmen. Außerdem müssten sie ihren Ausweis am Eingang vorzeigen und es gebe eine strikte Gästeliste.

Für die Details an der Hochzeitsfeier seien israelische Top-Stars verantwortlich. Das Hochzeitskleid von Kirel soll von der Modedesignerin Alon Livne angefertigt worden sein. Für die Musik an diesem Abend sei der DJ Itai Galo verantwortlich. Er hat an zwei ihrer Hit-Singles mitgearbeitet.

Laut israelischen Medien soll die Hochzeit von Peretz und Kirel aufgrund der Vermischung von Tradition und Exklusivität zu den Top-High-Society-Events des Jahres gehören.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/noakirel, Instagram danielperetz__

