15.06.2026 11:05 Hubschrauber-Crash mit sechs Toten: Weltberühmter Sänger und bekannter Youtuber unter den Opfern

Oliver Tree (†32) schaffte den Sprung vom Netz-Phänomen zum internationalen Superstar, doch am Sonntag fand sein Leben nun ein jähes und viel zu frühes Ende!

Von Niklas Perband

Rio de Janeiro (Brasilien) - Oliver Tree (†32) schaffte den Sprung vom Netz-Phänomen zum internationalen Superstar, doch am Sonntag fand sein Leben nun ein jähes und viel zu frühes Ende! Gemeinsam mit einem bekannten argentinischen YouTuber sowie vier weiteren Menschen starb der Sänger bei einem Hubschrauber-Crash in Brasilien.

Oliver Tree (†32) stand vor wenigen Wochen noch beim US-Mega-Festival Coachella auf der Bühne. © Matt Winkelmeyer / Getty Images via AFP Die beiden Helikopter krachten am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) im Himmel über Recreio dos Bandeirantes im Südwesten von Rio de Janeiro ineinander, wie CNN Brasil berichtete. Beide Piloten sowie die insgesamt vier Passagiere starben. Die Hubschrauber rauschten auf dem Gelände eines Autohändlers zu Boden, lösten dort ein großes Feuer aus. Neben Oliver Tree Nickell, wie der Singer-Songwriter und Musikproduzent mit bürgerlichem Namen hieß, verloren unter anderem auch der YouTuber Gaspar Prim (†23) alias Gaspi und Musikproduzent Lucas Brito Chavess ihre Leben bei dem tragischen Zwischenfall. Promis & Stars Nach Karriereende: Schlagerstar Michelle will als Heilerin arbeiten Pilot Charles Marsillac, der alleine in einem der beiden Hubschrauber unterwegs war, wurde als "sehr erfahren und ernst" beschrieben. Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Der Crash geschah im Luftraum im Südwesten von Rio de Janeiro. © picture alliance / AP Photo/Bruna Prado | Bruna Prado

Rund 20 Autos brannten aus, nachdem die abgestürzten Hubschrauber auf dem Boden ein Feuer ausgelöst hatten. © picture alliance / AP Photo/Bruna Prado | Bruna Prado

Oliver Tree wurde mit "Life Goes On" und "Miss You" zum internationalen Star