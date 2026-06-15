Trauer um beliebte TV-Mama: "Alf"-Star Anne Schedeen verstorben

Los Angeles (USA) - Als Kate Tanner wurde sie auch in Deutschland für ein Millionenpublikum zur TV -Mama mit Alien in der Wäschekammer: "Alf"-Star Anne Schedeen ist verstorben. Die Schauspielerin wurde 77 Jahre alt.

Anne Schedeen (ganz rechts) in ihrer Paraderolle als Kate Tanner in "Alf". © NITRO/dpa

Am frühen Montagmorgen deutscher Zeit teilte ihre Familie die traurige Nachricht per Posting auf ihrer Facebook-Seite mit. Mittlerweile bestätigte auch ihr langjähriger Agent den Tod gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Die Angehörigen von Luanne Ruth Schedeen, wie die Schauspielerin mit bürgerlichem Namen hieß, erklärten, dass die 77-Jährige friedlich eingeschlafen sei. Den genauen Todeszeitpunkt gaben sie nicht bekannt.

"Sie hinterlässt ein außergewöhnliches Vermächtnis kreativer Energie und messerscharfen intelligenten Humors, Freude an ihrer Familie, Anbetung für kleine Hunde, brennenden Hass auf Trump, Leidenschaft für Second-Hand-Shopping und Liebe für eine gute Geschichte", heißt es in dem Post.

Schedeen hinterlässt unter anderem ihren Ehemann Christopher Barrett, den sie 1972 bei einem Theaterstück kennenlernte und mit dem sie eine 55-jährige Ehe führte, sowie ihre gemeinsame Tochter Taylor Barrett.