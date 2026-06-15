Trauer um beliebte TV-Mama: "Alf"-Star Anne Schedeen verstorben
Los Angeles (USA) - Als Kate Tanner wurde sie auch in Deutschland für ein Millionenpublikum zur TV-Mama mit Alien in der Wäschekammer: "Alf"-Star Anne Schedeen ist verstorben. Die Schauspielerin wurde 77 Jahre alt.
Am frühen Montagmorgen deutscher Zeit teilte ihre Familie die traurige Nachricht per Posting auf ihrer Facebook-Seite mit. Mittlerweile bestätigte auch ihr langjähriger Agent den Tod gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.
Die Angehörigen von Luanne Ruth Schedeen, wie die Schauspielerin mit bürgerlichem Namen hieß, erklärten, dass die 77-Jährige friedlich eingeschlafen sei. Den genauen Todeszeitpunkt gaben sie nicht bekannt.
"Sie hinterlässt ein außergewöhnliches Vermächtnis kreativer Energie und messerscharfen intelligenten Humors, Freude an ihrer Familie, Anbetung für kleine Hunde, brennenden Hass auf Trump, Leidenschaft für Second-Hand-Shopping und Liebe für eine gute Geschichte", heißt es in dem Post.
Schedeen hinterlässt unter anderem ihren Ehemann Christopher Barrett, den sie 1972 bei einem Theaterstück kennenlernte und mit dem sie eine 55-jährige Ehe führte, sowie ihre gemeinsame Tochter Taylor Barrett.
Familie bestätigt Ableben von Anne Schedeen auf Facebook
"Alf" machte die Schauspielerin zum internationalen Star
1949 in Portland geboren, begann Schedeen ihre Karriere am Theater in New York City, ehe sie nach Los Angeles zog. Dort spielte sie von 1974 bis 1976 in der Serie "Notruf California" mit.
Es folgten weitere Rollen in Film und Fernsehen, von denen vor allem eine bis heute unvergessen bleibt: die, der Kate Tanner! Von 1986 bis 1990 war Schedeen in 102 Folgen in der Hit-Sitcom "Alf" zu sehen, die sich auch im deutschen TV-Programm größter Beliebtheit erfreute.
"Sie war eine Kraft. Und es ist unvorstellbar, über ein Leben ohne sie nachzudenken", schrieb ihre Familie auf Facebook.
Tragisch: Vom "Alf"-Cast lebt somit nur noch Andrea Elson (57), die in der Serie Tochter Lynn spielte. Benji Gregory, der Tanner-Sohn Brian verkörperte, starb 2024 im Alter von nur 46 Jahren.
Max Wright (Wille Tanner) starb 2019, Alf-Darsteller Michu Meszaros bereits 2016.
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