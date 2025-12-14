Sechsmal an Krebs erkrankt: So erkannte Hugh Jackman seine Karzinome
Los Angeles - In der "Howard Stern Show" sprach Schauspieler Hugh Jackman (57) erstmals offen über seine Erkrankungen. Bereits sechs Mal soll der "Greatest Showman"-Darsteller an Hautkrebs erkrankt sein. Nun warnt der Hollywood-Star eindringlich seine Fans vor den Gefahren der Sonne.
Es brauchte erst einen Schlüsselmoment, bis der 57-Jährige die tägliche Bedrohung erkannte. Vor zwölf Jahren entdeckte seine Ex-Frau Deborra-Lee Furness (70) einen dunklen Fleck auf seiner Nase. Nach eindringlichen Worten der 70-Jährigen suchte er einen Arzt auf. Dieser diagnostizierte bei Jackman Hautkrebs.
In der Show erklärte er, dass all seine Befunde "Basalzellkarzinome" waren - eine der häufigsten Hautkrebs-Erkrankungen. Kurz darauf ließ sich die Bekanntheit den Fleck chirurgisch entfernen. Durch die frühe Behandlung seiner dunklen Stelle konnte Schlimmeres verhindert werden.
"Früher bin ich unbeschwert und ohne Schutz draußen herumgelaufen - heute würde ich es nicht mehr tun", gestand der Australier im Gespräch mit Howard Stern (71). Nach seiner ersten Diagnose achtete er bewusstester auf Sonnenschutz - und bat seine Fans genau dasselbe zu tun.
"Mein Arzt erklärte mir, dass sich solche Hautschäden bereits viele Jahre vor dem eigentlichen Ausbruch anbahnen - da reicht ein Sonnenbrand schon aus", verdeutlichte Jackman gegenüber dem Moderator. Der "Wolverine"-Schauspieler betonte, dass sich dieser Zeitraum über 25 Jahre ziehen könne.
Trotz mehrfachen Krebsdiagnose: Hugh Jackman will ohne Einschränkungen leben
Nach seiner Krebsdiagnose 2013 suchte der 57-Jährige öfter seinen Hautarzt auf, um weitere Stellen untersuchen und kontrollieren zu lassen. "Sei der blasse Typ. Wen kümmert’s?", sagte Jackman mit humorvoller Stimme und richtete sich an die Zuschauer.
Über Jahre hinweg erkranken der Schauspieler insgesamt fünf weitere Male an Hautkrebs - ein Grund mehr Sonnenschutz aufzutragen. Vor allem Kopfbedeckungen, regelmäßige Untersuchungen und die richtige Creme seien essenziell.
Trotz seiner zahlreichen Krebs-Diagnosen lässt sich der Australier nicht unterkriegen.
Zuletzt zeigte sich Jackman Hand in Hand mit der Schauspielerin Sutton Foster (50) auf dem Event "Song Sung Blue" in New York, berichtete "Daily Mail".
Titelfoto: Fotomontage/CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP