Sechsmal an Krebs erkrankt: So erkannte Hugh Jackman seine Karzinome

Los Angeles - In der " Howard Stern Show " sprach Schauspieler Hugh Jackman (57) erstmals offen über seine Erkrankungen. Bereits sechs Mal soll der "Greatest Showman"-Darsteller an Hautkrebs erkrankt sein. Nun warnt der Hollywood-Star eindringlich seine Fans vor den Gefahren der Sonne.

Trotz des Wissens darüber, was Sonne mit der Haut anrichteten kann, ignorierte Hugh Jackman (57) bis zu seiner ersten Krebs-Diagnose jeglichen Schutz. © CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Es brauchte erst einen Schlüsselmoment, bis der 57-Jährige die tägliche Bedrohung erkannte. Vor zwölf Jahren entdeckte seine Ex-Frau Deborra-Lee Furness (70) einen dunklen Fleck auf seiner Nase. Nach eindringlichen Worten der 70-Jährigen suchte er einen Arzt auf. Dieser diagnostizierte bei Jackman Hautkrebs.

In der Show erklärte er, dass all seine Befunde "Basalzellkarzinome" waren - eine der häufigsten Hautkrebs-Erkrankungen. Kurz darauf ließ sich die Bekanntheit den Fleck chirurgisch entfernen. Durch die frühe Behandlung seiner dunklen Stelle konnte Schlimmeres verhindert werden.

"Früher bin ich unbeschwert und ohne Schutz draußen herumgelaufen - heute würde ich es nicht mehr tun", gestand der Australier im Gespräch mit Howard Stern (71). Nach seiner ersten Diagnose achtete er bewusstester auf Sonnenschutz - und bat seine Fans genau dasselbe zu tun.

"Mein Arzt erklärte mir, dass sich solche Hautschäden bereits viele Jahre vor dem eigentlichen Ausbruch anbahnen - da reicht ein Sonnenbrand schon aus", verdeutlichte Jackman gegenüber dem Moderator. Der "Wolverine"-Schauspieler betonte, dass sich dieser Zeitraum über 25 Jahre ziehen könne.