Hund von Alena Gerber darf nicht in ihr Bett - davon weiß der aber offenbar nichts

"Kapitel 3097 von Hunde dürfen bei uns nicht ins Bett", schrieb die gebürtige Baden-Württembergerin zu dem Beitrag in ihrer Story, in dem Hund Onyx eine tragende Hauptrolle spielte.

Die 34-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Video, in dem sie gestehen musste, schwach geworden zu sein - und das offensichtlich nicht zum ersten Mal, wie sie selbst offenbarte.

Auch Promis sind vor den ganz besonderen Überredungskünsten ihrer tierischen Begleiter naturgemäß nicht gefeit. Den Beweis dafür erbrachte Model Alena Gerber am heutigen Samstag.

Während der anschließenden Kuschel-Session fiel der Wahl-Bremerin kurz darauf ein besonderes Detail am Fell ihres Vierbeiners auf: Unter die schwarzen Haare hatten sich einige weiße gemischt.

"Jetzt haben wir ihn extra Onyx genannt, weil er pechschwarz war, und jetzt auf einmal wird er weiß? Zeit, ihn in Topas oder Howlith umzubenennen", witzelte die Tierschutz-Aktivistin.



Bereits kurz nach dem Einzug der Fellnase hatte sich Alena zu dem besonderen Namen geäußert: Der Onyx ist ein Edelstein, der in der Kindheit der Lieblingsstein der 34-Jährigen war - und der Hund sehe genau so aus, so die Blondine damals.