Alena Gerber und Clemens Fritz verraten goldene Regel ihrer Ehe!

Bremen - Grade erst hat Alena Gerber ihren 34. Geburtstag mit Freunden und Familie in Hamburg gefeiert. Wer dabei auch nicht von ihrer Seite wich: Ehemann Clemens Fritz (42) .

Alena Gerber (34) und Clemens Fritz (42) sind seit 2017 glücklich verheiratet. © IMAGO / Reichwein

Während der Feier in der Nobel-Location an der Hamburger Alster nahm der ehemalige Fußball-Profi seine Liebste immer wieder zärtlich in den Arm, gratulierte ihr als erster um Punkt 0 Uhr mit einem dicken Geburtstags-Schmatzer.



"Alle Gäste haben mir heute Abend zu diesem tollen Mann gratuliert. Für mich das schönste Geschenk!", schwärmte das Model im Anschluss an die Party gegenüber der Bild-Zeitung.

Seit 2017 sind die blonde Schönheit und die Werder-Bremen-Legende verheiratet. Zwei Monate vor der Hochzeit kam ihre Tochter (5) zur Welt. Dass Alena und Clemens auch nach sechs Jahren Ehe immer noch wie frisch Verliebte wirken, hat einen bestimmten Grund.

Welcher das ist, haben sie nun verraten!