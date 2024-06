Halle in Trauer um Peter Sodann: Hunderte nehmen Abschied bei Gedenkfeier

Hunderte nahmen am heutigen Samstag Abschied von Schauspieler Peter Sodann (†87). © Sebastian Willnow/dpa

Rund zwei Monate nach dem Tod und genau an seinem 88. Geburtstag haben in Halle Hunderte Menschen an das Leben des Schauspielers Peter Sodann (†87) erinnert.

Zu einem Gedenkfest kamen am Samstag im Neuen Theater, der langjährigen Wirkungsstätte Sodanns, Schauspielerkollegen und Kulturschaffende, Politiker und Bürger zusammen.

Schauspieler Matthias Brenner sprach von Sodanns Streitbarkeit, Widerspruch, Heiterkeit, seiner Galle. Damit habe er begeistert, beschäftigt, gequält und inspiriert.

Der Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant starb am 5. April im Alter von 87 Jahren.

Bundesweit bekannt wurde Sodann vor allem als etwas grummeliger Hauptkommissar Bruno Ehrlicher im "Tatort", in dem er von 1992 bis 2007 spielte.