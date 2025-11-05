Hype bei TikTok: Haftbefehl katapultiert Song von Reinhard Mey in die Charts

Die Netflix-Doku über den Offenbacher Rapper Haftbefehl hat Sänger Reinhard Mey zu einem überraschenden Comeback in den deutschen Charts verholfen.

Von Sabrina Szameitat



Offenbach am Main/Berlin - Die Netflix-Doku über Rapper Haftbefehl (39) verhilft einem alten Lied von Sänger Reinhard Mey (82) aus dem Jahr 1970 zu einem überraschenden Comeback.

Rapper Haftbefehl (39, Foto) und die Netflix-Doku über ihn sorgen für das überraschende Charts-Comeback von Liedermacher Reinhard Mey. © Annette Riedl/dpa Der Song "In meinem Garten" steigt nach 55 Jahren auf Platz 41 der Midweek-Charts ein, wie das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilt. Die Midweek-Charts sind eine Zwischenwertung (Freitag bis Montag), bevor Ende der Woche die offiziellen Musikcharts veröffentlicht werden. Das melancholische Lied taucht in einer der Schlüsselszenen des Films "Babo - Die Haftbefehl-Story" auf. Die Doku spannt einen Bogen von dem kometenhaften Aufstieg von Haftbefehl als Musiker bis hin zu psychischen Problemen und Drogenkonsum, die fast in den Tod führen.

Haftbefehl über "In meinem Garten" von Reinhard Mey: "Brutaler Song, Alter"

Der Song "In meinem Garten" erschien 1970 auf Reinhard Meys (82) Album "Aus meinem Tagebuch". © Swen Pförtner/dpa

In einer Szene sieht man Haftbefehl, der bürgerlich Aykut Anhan heißt und aus Offenbach stammt, wie er ein Bild von sich und seinen Kindern zeigt und dabei schwer gezeichnet wirkt. Er deutet auf sich selbst und bezeichnet sich mit heiserer Stimme als "Dreck". Dann spielt er auf seinem Handy das Reinhard-Mey-Lied ab und singt mit. "Brutaler Song, Alter. Heftig", sagt er. "In meinem Garten" erschien 1970 auf Meys Album "Aus meinem Tagebuch" und handelt von Liebe und Vergänglichkeit.

Viele Beiträge bei TikTok mit "In meinem Garten"