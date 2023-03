Ian Somerhalder schockt mit Alkohol-Beichte: Trank zum ersten Mal im Alter von 4 Jahren!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Dank seiner Rolle als Damon Salvatore in der Hit-Serie "The Vampire Diaries" wurde Ian Somerhalder (44) weltbekannt. Kein Wunder also, dass viele bei seinem Namen an einen attraktiven jungen Vampir denken, der ein Glas Bourbon in der Hand hält – schließlich war das quasi Damons Markenzeichen.