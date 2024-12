"Ich brauche Hilfe!": Aus diesem Grund ist Popstar Meghan Trainor das Lachen vergangen

Meghan Trainor (30) hat aktuell ihr lachen verloren. Mit etwas Geduld dürften ihre Mundwinkel aber bald wieder nach oben zeigen. © LISA O'CONNOR / AFP

Die 30-Jährige gab kürzlich in ihrem Podcast "Workin' On It" unverblümt zu, ein kleines Problem mit ihrer Mimik zu haben.

"Ich habe zu viel Botox bekommen und ich brauche Hilfe", gestand die Sängerin ("All About That Base"). Eine Handvoll Spritzen sei in ihrer Stirn gelandet, die Oberlippe habe sie sich zudem mit einem "Lipflip" auffüllen lassen.

Die Folge: Trainor könne nicht mehr lächeln. Selbst mit der größten Anstrengung sei es aktuell nicht möglich, ein fröhliches Gesicht zu machen.

Die jüngste (und auch erste) Botox-Behandlung der Musikerin dürfte daher gleichzeitig ihre letzte gewesen. Eigentlich sei Trainor davon ausgegangen Komplimente für ihr frisches, jugendliches Aussehen zu bekommen. Stattdessen müsse sie sich jetzt mit Schmerzen herumärgern.