"Ich kann gut loslassen": Birgit Schrowange spricht über Veränderungen in ihrem Leben

Köln/München - Birgit Schrowange (68) hat Köln hinter sich gelassen und ist vor einigen Wochen nach München gezogen. Dort eingelebt ging es zurück in ihre alte Heimat zum " Kölner Treff ", wo die Moderatorin über Veränderungen in ihrem Leben auspackt.

Birgit Schrowange (68) braucht immer wieder Veränderungen in ihrem Leben. © Christian Charisius/dpa

Gemeinsam mit Ehemann Frank Spothelfer (59) bezog Schrowange eine Wohnung in der bayerischen Hauptstadt.

"Mein Mann hat sich, das darf ich vielleicht auch so sagen, nie ganz so wohlgefühlt in Köln", so Birgit Schrowange im "Kölner Treff". Ein Besuch bei Freunden in München festigte dann die Entscheidung eines Umzugs: "Dann haben wir unsere Zelte abgebrochen und sind nach München gegangen."

Die Stadt selbst begeistert die 68-Jährige jetzt schon. "Der hohe Freizeitwert macht München aus", schwärmte die Moderatorin gegenüber der "AZ". Für Birgit seien Veränderungen wichtig – immer wieder kremple sie Dinge in ihrem Leben um.

"Ich finde, man muss sich ab und zu im Leben verändern und einfach mal nicht so eingefahren bleiben", so die 68-Jährige.

So könne Schrowange "gut loslassen", wie sie im Gespräch mit Micky Beisenherz betont. "Das kann ich gut und das muss man ja auch lernen, im Leben loszulassen." Dazu gehöre für sie vieles: Arbeit, Lebensphasen oder wenn die Kinder ausziehen. "Ich mach das gerne. Ich miste auch regelmäßig meinen Kleiderschrank aus, damit schnell wieder neue Sachen reinkommen."