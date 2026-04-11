"Ich kann gut loslassen": Birgit Schrowange spricht über Veränderungen in ihrem Leben
Köln/München - Birgit Schrowange (68) hat Köln hinter sich gelassen und ist vor einigen Wochen nach München gezogen. Dort eingelebt ging es zurück in ihre alte Heimat zum "Kölner Treff", wo die Moderatorin über Veränderungen in ihrem Leben auspackt.
Gemeinsam mit Ehemann Frank Spothelfer (59) bezog Schrowange eine Wohnung in der bayerischen Hauptstadt.
"Mein Mann hat sich, das darf ich vielleicht auch so sagen, nie ganz so wohlgefühlt in Köln", so Birgit Schrowange im "Kölner Treff". Ein Besuch bei Freunden in München festigte dann die Entscheidung eines Umzugs: "Dann haben wir unsere Zelte abgebrochen und sind nach München gegangen."
Die Stadt selbst begeistert die 68-Jährige jetzt schon. "Der hohe Freizeitwert macht München aus", schwärmte die Moderatorin gegenüber der "AZ". Für Birgit seien Veränderungen wichtig – immer wieder kremple sie Dinge in ihrem Leben um.
"Ich finde, man muss sich ab und zu im Leben verändern und einfach mal nicht so eingefahren bleiben", so die 68-Jährige.
So könne Schrowange "gut loslassen", wie sie im Gespräch mit Micky Beisenherz betont. "Das kann ich gut und das muss man ja auch lernen, im Leben loszulassen." Dazu gehöre für sie vieles: Arbeit, Lebensphasen oder wenn die Kinder ausziehen. "Ich mach das gerne. Ich miste auch regelmäßig meinen Kleiderschrank aus, damit schnell wieder neue Sachen reinkommen."
Alle zehn Jahre ein Neuanfang – Birgit Schrowange scherzt über Liebe und Umzüge
Alle zehn Jahre musste Schrowange ihrem Leben neuen Schwung geben – aus diesem Grund zog sie auch in Köln jedes Jahrzehnt einmal um. Micky Beisenherz bringt anschließend ins Spiel, dass Schrowange ihren Ehemann, den Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer, schon vor neun Jahren kennengelernt hat.
"Der fängt jetzt langsam an zu zittern", witzelt Beisenherz. "Der sagt sich: Ein gutes Jahr noch!" Ob Spothelfer also fürchten muss, nach einem Jahrzehnt ausgetauscht zu werden? Birgit Schrowange reagiert amüsiert: "Der wird jetzt 60, ich hab zu ihm gesagt: '60? Ich hatte noch nie einen 60-Jährigen.'"
Doch das Ganze ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen – auch nach zehn gemeinsamen Jahren wirkt das Paar weiterhin glücklich und fest verbunden.
Titelfoto: IMAGO / APress