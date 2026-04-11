Deutliche Worte von Ex-RTL-Moderatorin: Bei diesem Thema wird Birgit Schrowange ernst

Köln - Der " Kölner Treff " ist nach zwei Wochen Pause zurück. Unter anderem zu Gast: Birgit Schrowange , die erst kürzlich ihren 68. Geburtstag feierte. Trotz guter Plauderlaune, wird sie bei einem Thema ernst.

TV-Ikone Birgit Schrowange (68) trägt inzwischen ein Hörgerät. © Screenshot/WDR/Kölner Treff

Denn in der WDR-Talkshow mit den beiden Moderatoren Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) präsentiert die Schauspielerin und Moderatorin erstmals ihr Hörgerät - samt Strass-Steinen.

"Ich höre jetzt auch, was hinter meinem Rücken passiert", scherzt die Ex von ZDF-Moderator Markus Lanz (57).

Jetzt, da sie das Gerät tragen müsse, sei sie auch direkt Markenbotschafterin des Herstellers geworden, was ihr besonders am Herzen liege.

"Ich habe festgestellt, dass gerade Frauen aus Eitelkeit ihr Hörgerät nicht tragen oder erst gar nicht zum Hörtest gehen", macht die 68-Jährige klar.

Dieses Verhalten könne Schrowange jedoch nicht nachvollziehen, denn man trage ja auch eine Brille, kümmere sich um seine Gesundheit und mache Sport.

"Aber Hörverlust ist schlimm. Wenn man nicht rechtzeitig anfängt, ein Hörgerät zu tragen, läuft man Gefahr, dass man frühzeitig dement wird", verdeutlicht sie.