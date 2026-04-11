Deutliche Worte von Ex-RTL-Moderatorin: Bei diesem Thema wird Birgit Schrowange ernst
Köln - Der "Kölner Treff" ist nach zwei Wochen Pause zurück. Unter anderem zu Gast: Birgit Schrowange, die erst kürzlich ihren 68. Geburtstag feierte. Trotz guter Plauderlaune, wird sie bei einem Thema ernst.
Denn in der WDR-Talkshow mit den beiden Moderatoren Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) präsentiert die Schauspielerin und Moderatorin erstmals ihr Hörgerät - samt Strass-Steinen.
"Ich höre jetzt auch, was hinter meinem Rücken passiert", scherzt die Ex von ZDF-Moderator Markus Lanz (57).
Jetzt, da sie das Gerät tragen müsse, sei sie auch direkt Markenbotschafterin des Herstellers geworden, was ihr besonders am Herzen liege.
"Ich habe festgestellt, dass gerade Frauen aus Eitelkeit ihr Hörgerät nicht tragen oder erst gar nicht zum Hörtest gehen", macht die 68-Jährige klar.
Dieses Verhalten könne Schrowange jedoch nicht nachvollziehen, denn man trage ja auch eine Brille, kümmere sich um seine Gesundheit und mache Sport.
"Aber Hörverlust ist schlimm. Wenn man nicht rechtzeitig anfängt, ein Hörgerät zu tragen, läuft man Gefahr, dass man frühzeitig dement wird", verdeutlicht sie.
Birgit Schrowange beginnt Fernseh-Karriere beim WDR
Als Vorteil sehe die Moderatorin auch, dass sie das Hörgerät als Lifestyle-Gerät trage, denn damit könne sie auch Podcasts hören und telefonieren.
Daher habe sie sich auch damit angefreundet, dass man älter werde. "Es hat ja auch viele Vorteile. Man kann sagen, was man will, man hat eine gewisse Gelassenheit, und ich kann mit meiner Zeit jetzt anfangen, was ich möchte", so Schrowange, die seit 2023 mit ihrem Ehemann Frank verheiratet ist.
Jetzt befinde sie sich nicht mehr in der Rush-Hour des Lebens und sei einfach dankbar, dass sie schon so alt geworden sei. Beruflich ist die gebürtige Sauerländerin im Fernsehen nicht mehr zu sehen, denn inzwischen sei sie im Ruhestand, wie sie verrät.
Ihre Karriere hatte sie beim WDR begonnen, ehe es im Jahr 1983 zum ZDF ging.
Elf Jahre verbrachte Schrowange beim Mainzer Sender. Dann wechselte sie zu RTL, wo sie zur Ikone wurde.
Titelfoto: Screenshot/WDR/Kölner Treff