"Ich liebe dich, Bruder": Zayn Malik zollt Liam Payne (†31) Tribut – Und bringt Fans zum Schluchzen

Leeds (Vereinigtes Königreich) - Am gestrigen Samstag stand der britische Künstler Zayn Malik (31) erstmals seit dem Tod seines ehemaligen Band-Kollegen Liam Payne (†31) wieder auf der Bühne – und zollte seinem Kumpel emotional Tribut.

Zayn Malik (31) hatte seine Tour nach dem Tod seines guten Freundes nach hinten verschoben. Nun stand er am Samstag erstmals auf der Bühne. © Michael loccisano/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Im englischen Leeds eröffnete der "One Direction"-Star gegen 19 Uhr seine "Stairway to the Sky"-Tour. Daraufhin performte er unter anderem Songs wie "Pillowtalk", "Dreamin" und "Scripted".

Als sich die Show dem Ende neigte, wurde das Lied "Stardust" angestimmt, woraufhin der 31-Jährige hinter die Bühne ging. Anschließend erschienen auf dem riesigen Bildschirm die Worte "Liam Payne 1993-2024. Ich liebe dich, Bruder".

Online wurden unzählige Bilder der kurzen, aber emotionalen Nachricht geteilt, in Videos hört man die Zuschauer laut mitsingen und schluchzen.

Bereits nach dem "herzzerreißenden Verlust" von Payne Mitte Oktober hatte Malik den US-Teil seiner Tour, die eigentlich im Oktober starten sollte, verschoben. Anfang November entschied er sich schließlich dazu, auch seine Stopps in Edinburgh nach hinten zu verschieben.

Diese hätten am Mittwoch, dem 20., sowie am Donnerstag, dem 21. November, stattgefunden – am Mittwoch wurde sein guter Freund nun jedoch beerdigt.