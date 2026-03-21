Schock um den Unverwundbaren: Action-Legende Chuck Norris ist tot!

Am Donnerstag wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, einen Tag später nun das traurige Update: Chuck Norris ist verstorben!

Von Niklas Perband

Hawaii (USA) - Erst am Donnerstag war er in ein Krankenhaus eingeliefert worden, einen Tag später nun das traurige Update: Chuck Norris ist verstorben! Das bestätigte seine Familie am Freitagmorgen (Ortszeit) auf Instagram.

Chuck Norris starb im Alter von 86 Jahren. © dpa/Australian Press | Christopher Khoury Die Action-Legende ("Die Todeskralle schlägt wieder zu", "Missing in Action", "Walker, Texas Ranger") wurde 86 Jahre alt. "Mit schwerem Herzen teilt unsere Familie den plötzlichen Tod unseres geliebten Chuck Norris gestern Morgen mit. Obwohl wir die Umstände gerne privat halten möchten, möchten wir Ihnen versichern, dass er im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist", heißt es in dem Statement seiner Angehörigen. Norris verstarb in einem Krankenhaus auf Hawaii, in das er erst kurz vor seinem Ableben gebracht worden war. Zunächst hieß es noch, dass es ihm "den Umständen entsprechend" gut gehe. Über die genauen gesundheitlichen Hintergründe seines Klinikaufenthalts ist bislang nichts bekannt. Promis & Stars Video der Festnahme aufgetaucht: Justin Timberlake völlig blau am Steuer In dem emotionalen Insta-Post schreibt seine Familie: "Für die Welt war er Kampfkünstler, Schauspieler und ein Symbol der Stärke. Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebevoller Vater und Großvater, ein unglaublicher Bruder und das Herz unserer Familie." Man bedanke sich für das Mitgefühl, bitte in dieser Zeit der Trauer aber um Privatsphäre.

Chuck Norris: Erst Armee, dann Kampfsport und schließlich Hollywood

Norris in einer Szene des Films "Missing In Action" (Archivfoto von 1984). © dpa | Goldschmidt Nach seinem Schulabschluss trat Norris 1958 der United States Air Force bei. Ab 1963 nahm er außerdem an Kampfsport-Wettbewerben teil, war er doch ein exzellenter Tang-Soo-Do-Kämpfer und Taekwondo-Meister (8. Dan). 1968 war es dann niemand Geringeres als Bruce Lee (1940 - 1973), der Norris zu seiner ersten kleinen Filmrolle als Bodyguard in "Rollkommando" verhalf. Die beiden hatten sich im Jahr zuvor bei einem Turnier kennengelernt. Obwohl zunächst eigentlich nicht an einer Schauspielkarriere interessiert, stand der extrem gläubige US-Amerikaner 1972 wieder wegen Lee für "Die Todeskralle schlägt wieder zu" vor der Kamera. Erst Schauspieler Steve McQueen (1930 - 1980) konnte Norris endgültig zum Umdenken überreden. Promis & Stars Sebastian Fitzek seit 20 Jahren von Selbstzweifeln geplagt: "Auch heute noch" Ab Ende der 1970er, über die für Norris sehr erfolgreichen 80er- bis in die 90er-Jahre folgte eine große Laufbahn als Action-Star - meist als schweigsamer, patriotischer und knallharter Einzelgänger. 2012 kehrte er für "The Expendables 2" noch einmal in der Rolle des Booker - eine Hommage an seine eigene Legende - auf die große Leinwand zurück.

Norris (r.) an der Seite von Sylvester Stallone in "The Expendables 2". © pa/obs/© BARNEY'S CHRISTMAS

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