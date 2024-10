"Ich war eine echte Granate!" Diese Promis wollten mit Claudia Effenberg in die Kiste

In jungen Jahren machte Claudia Effenberg (59) als Model Karriere. © Screenshot/Instagram/claudiaeffenberg

Mit 17 Jahren machte sie als Model Karriere, gewann diverse Wettbewerbe. "Ich war damals eine echte Granate", erklärte sie im Interview mit der Bild. Wenn sie heutzutage ihre alten Fotos mit ihrem Mann durchstöbert, kommen die alten Erinnerungen hoch. "Ich war spindeldürr, hatte kurze, braune Haare, bekam die tollsten Jobs. Mailand, Paris, London, Australien, Tokio. Ich fand’s irre, habe mich aber nie blenden lassen", sagte die 59-Jährige.

Während ihrer Münchener Zeit war sie regelmäßig zu Gast in der Szene-Disco "P1". "Zwischen den Reichen und Berühmten", wie sie sagte. "Tina Turner, Bon Jovi, Lenny Kravitz. Sie quatschten mich an, wollten mich auf Champagner und in ihr Hotelzimmer einladen. Ich lehnte alles ab. Mir war klar: Die wollten nur mit mir in die Kiste. Darauf hatte ich keine Lust."

Hollywood-Star Steven Seagal schoss damals sogar den Vogel ab. Er habe ihr ein Flugticket nach Paris geschickt, so Effenberg. "Meine Agentin reagierte fassungslos, als ich ihr sagte, ich würde nicht hinfliegen. Ich ließ mich nur mit einem Mann ein, wenn ich auch in ihn verliebt war."

Wäre es nach ihrer Mutter gegangen, hätte sich sie sich in den Flieger gesetzt. "Meine Mutter meinte, heirate den doch, dann hast du ausgesorgt. Aber er gefiel mir optisch nicht", gestand Effenberg. Ganz anders Thomas Strunz (56). Der damalige Bayern-Profi hatte es ihr angetan. "Den fand ich toll. Er war lässig, niemals eifersüchtig. Als wäre ihm alles egal", sagte sie. Und ihm war auch alles egal, selbst die gemeinsamen Kinder. Es folgte die Trennung.