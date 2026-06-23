Ihr 80er-Hit "Etienne" machte sie europaweit bekannt: Guesch Patti ist tot

Paris - 1987 erlangte Guesch Patti mit ihrem lasziven Hit "Etienne" ihren musikalischen Durchbruch. In der Nacht zu Dienstag starb die Sängerin im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit in Paris.

Guesch Patti starb im Alter von 80 Jahren. © PIERRE VERDY / AFP

Das berichtet der französische Nachrichtensender BFM unter Berufung auf Pattis Agentur. "Sie hinterlässt allen Zuschauern, die sie auf der Bühne erleben durften, die Erinnerung an eine Frau, deren künstlerischer Ausdruck voller Leben war", heißt es in einer Stellungnahme der Künstleragentur.

Patricia Porrasse, wie Guesch Patti mit bürgerlichem Namen hieß, war Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin.

Bevor die Französin mit ihrem Hit "Etienne" 1987 ihren Bekanntheitsgrad über Frankreich hinaus erweiterte, tanzte sie in der Pariser Oper und arbeitete mit Choreografen wie Roland Petit und Maurice Béjart zusammen. Außerdem gastierte sie als Opernsängerin in der Mailänder Scala.

Für den Film "Die Schwächen einer Frau" von Regisseur Luís Galvão Teles stand die Künstlerin 1997 erstmals als Schauspielerin in einem Kinostreifen vor der Kamera. Bis 2010 wirkte sie noch an mehreren Kurz- und Fernsehfilmen mit.