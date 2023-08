08.08.2023 12:26 608 "Ihr könnt mich mal": Reality-TV-Star verweigert Evakuierung wegen einer Bombe

Am Montag wurde in Düsseldorf eine Weltkriegsbombe gefunden. Diese wurde noch in der Nacht entschärft. Ein Reality-TV-Star verweigerte jedoch die Evakuierung.

Von Florian Fischer

Düsseldorf - Am gestrigen Montag wurde in Düsseldorf eine Weltkriegsbombe gefunden. Diese wurde noch in der Nacht entschärft. Aus diesem Grund mussten 13.000 Menschen evakuiert werden. Unter ihnen ein Reality-TV-Star, der sich zunächst jedoch weigerte. Rafi Rachek (33) ist aus Formaten wie Formaten "Die Bachelorette", "Promi Big Brother" oder "Bachelor in Paradise" bekannt. © Instagram/Screenshot/RafiRachek Rafi Rachek (33) dürfte den Reality-TV-Anhängern noch aus den Formaten "Die Bachelorette", "Promi Big Brother" oder "Bachelor in Paradise" bekannt sein. In allen drei Unterhaltungsshows war er als Kandidat zu sehen. Nun hat der gebürtige Syrer aber für negative Schlagzeilen gesorgt. Aufgrund einer Zehn-Zentner-Bombe mussten in Düsseldorf-Düsseltal/Zoo in einem Radius von 500 Metern rund 13.000 Menschen evakuiert werden. Doch statt den Anweisungen nachzugehen, weigerte sich der 33-Jährige zunächst, seine Wohnung zu verlassen. "Ihr könnt mich mal!!!! Lasst mich in Ruhe schlafen. Gehe garantiert jetzt nicht raus!!!", polterte Rafi in seiner Instagram-Story. Und der Ex-Freund von Sam Dylan (32) machte seinem Ärger weiter Luft. "Ich wurde jetzt einfach aus dem Schlaf geweckt, weil hier irgendwo eine Bombe ist. Wir sollen uns zu irgend so einer komischen Sammelstelle begeben. Arschlecken! Also ich werde jetzt garantiert weiterschlafen", echauffierte er sich über das Vorgehen. Wenn dort irgendwo eine Bombe wäre und sie hochgehe, dann gehe sie halt hoch. Rafi Rachek bei den Nibelungen-Festspielen in Worms Rafi Rachek kann wegen der Bomben-Entschärfung nicht schlafen Insgesamt mussten etwa 13.000 Menschen evakuiert werden. © Christoph Reichwein/dpa Allerdings musste Rafi einsehen, dass mit den Ordnungshütern nicht zu spaßen ist. "Kann doch echt nicht wahr sein, jetzt fahren die schon wieder herum", ließ er seine fast 100.000 Follower bei Instagram wissen, um diesen dann mitzuteilen, dass er schlussendlich den Kürzeren zog. "Bin jetzt leider draußen. Hier wurde so oft geklingelt. Es ging nicht mehr anders", so der ehemalige "Bachelorette"-Teilnehmer. Gegen 2.45 Uhr hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst den Fund erfolgreich entschärft. Straßensperren wurden anschließend aufgehoben und die betroffenen Anwohner konnten wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Somit auch Rafi, der dann wohl endlich seinen Schlaf finden konnte.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/RafiRachek, Christoph Reichwein/dpa