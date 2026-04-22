Im Alter von 63 Jahren: Bruder von "stern TV"-Moderator gestorben

Hamburg - Es ist ein Schock für die Medienbranche und ein schwerer Verlust für die Angehörigen: Andreas Hallaschka ist tot. Der langjährige Chefredakteur des Reisemagazins "Merian" starb am Wochenende im Alter von 63 Jahren.

Der Bruder von Steffen Hallaschka (54, Foto) ist mit 63 Jahren gestorben. (Archivfoto) © picture alliance / dpa

Die traurige Nachricht machte zunächst der Hamburger Journalist Jens Meyer-Wellmann (59) öffentlich. In einem bewegenden Facebook-Post schrieb er am Dienstag: "Was für eine traurige Nachricht: Andreas Hallaschka ist tot. Der ehemalige 'Merian'-Chefredakteur, engagierte Christ und Bruder des 'stern TV'-Moderators Steffen Hallaschka, ist am Wochenende überraschend gestorben."

Weiter schrieb der Journalist: "Wir kannten uns über unsere Kinder, die zusammen in Hamburg-Niendorf groß geworden sind. Ich habe Andreas als sehr herzlichen, klugen und humorvollen Menschen erlebt, der dabei aber zugleich sehr streitbar war."

Ein besonders berührendes Detail: Hallaschkas letzter Facebook-Beitrag vom 13. April wurde wenig später von seinen Angehörigen mit einem Trauerflor versehen – ein stilles Zeichen des Abschieds. Sein Bruder und "stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka (54) äußerte sich auf Social Media bislang nicht zum Tod des 63-Jährigen.

Andreas Hallaschka blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück, die eng mit dem Verlag Gruner+Jahr verbunden war. Nach seiner Ausbildung an der renommierten Henri-Nannen-Schule startete er 1987 als Redakteur durch.