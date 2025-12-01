"stern TV" zieht um: RTL-Sendung verlässt Stamm-Studio nach mehr als 25 Jahren

Köln - Nach über 25 Jahren kehrt "stern TV" seinem angestammten Studio in Hürth bei Köln den Rücken, zieht aber nur wenige Kilometer weiter in den Norden.

Wird im kommenden Jahr aus einem anderen Studio auf Sendung gehen: "stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka (53). © RTL / Stefan Gregorowius / i&u TV

Wie das Branchenportal "DWDL" berichtet, steht der Umzug schon zum Jahreswechsel an. Ab 2026 wird das von i&u TV produzierte RTL-Magazin, das seit April 1990 wöchentlich läuft, demnach aus den Bavaria Studios in Köln-Bocklemünd ausgestrahlt.

Während der Weggang vom Gelände in Hürth für das dortige TV-Produktionsunternehmen EMG ein herber Rückschlag sein dürfte, ist es für die Bavaria-Studios in Bocklemünd der erhoffte Glücksfall.

Zuletzt waren Fragen aufgekommen, wie es mit dem ehemaligen WDR-Areal, das Bavaria erst vor rund zweieinhalb Jahren übernommen hatte, weitergehen soll.

Schließlich war Sat.1 mit "Promi Big Brother" nach nur einem Jahr in Bocklemünd wieder ins MMC-Studio am Coloneum zurückgekehrt.

Der Gewinn von "stern TV" dürfte daher ein echter Befreiungsschlag für Bavaria sein. Denn: Im Gegensatz zu "Promi Big Brother" wird die Sendung mit Moderator Steffen Hallaschka (53) das ganze Jahr über produziert und ausgestrahlt. Regelmäßige Einnahmen sind damit garantiert.