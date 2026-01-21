Im Babyglück: Meghan Trainor ist zum dritten Mal Mama geworden

USA - Erneutes Babyglück für Meghan Trainor (32) und ihren Ehemann Daryl Sabara (33): Das Paar wurde zum dritten Mal Eltern.

Meghan Trainor (32) ist nun Mutter von drei Kindern: Riley (4, l.), Barry (2) und Tochter Mikey Moon. © Screenshot/Instagram/meghantrainor

Diese niedliche Nachricht verkündete die Popsängerin auf Instagram und teilte dazu sieben süße Bilder.

Neben ihren beiden Söhnen Riley (4) und Barry (2) wurde sie nun erstmals Mama eines kleinen Mädchens: Mikey Moon Trainor erblickte am Sonntag das Licht der Welt.

Unter dem Post erklärte die 32-Jährige zudem, dass ihre Tochter per Leihmutter geboren wurde.

"Wir sind allen Ärzten, Krankenschwestern und Teams, die diesen Traum möglich gemacht haben, für immer dankbar. Wir führten auf diesem Weg unzählige Gespräche mit unseren Ärzten, und dies war der sicherste Weg für uns, unsere Familie weiter wachsen zu lassen", so Trainor.