Nach Verlobung von Ex-"Bachelor" Sebastian Klaus: Hochzeitsvorbereitungen starten holprig

Die zweite Location befindet sich ganz in der Nähe der ersten. Der Haken: Die Villa sei bereits für das ganze nächste Jahr an allen Samstagen ausgebucht. "Die Alternative wäre, heiraten an einem Freitag oder erst im Jahr 2027", erklärt Jenny im Video weiter.

"Wir kommen natürlich wieder zu spät", so der Ex-" Bachelor " im Video zu Jenny, während sich die beiden im Auto auf dem Weg zur ersten Besichtigung befinden.

"Planlos geht der Plan los", beginnt Jenny Koepper das Video auf Instagram und heißt ihre Follower zur Serie "Wedding Diaries" Willkommen, in der sie die Hochzeitsvorbereitungen dokumentieren will.

Sebastian und Jenny hatten ihre Beziehung zunächst geheim gehalten, bevor es im August 2024 offiziell wurde. © Bildmontage Screenshots Instagram/_sebastianklaus_

Auch nach der dritten Besichtigung, eine eher moderne Villa, sprüht das Paar noch nicht vor Euphorie.

"Die Locations an sich sind super, aber es gibt an sich immer so kleine Punkte, die nicht passen", resümiert Sebastian am Ende des Videos.

Ein großes Problem sei dabei unter anderem das unvorhersehbare Wetter in Hamburg. Zwar soll die Hochzeit im August in der Hansestadt oder Umgebung stattfinden, allerdings sei das Wetter im Norden nicht gerade verlässlich.

Deshalb soll auch der Innenraum der Location den Wünschen der beiden entsprechen. Noch sind sie sich also noch unschlüssig, welche Location es letztendlich wird.